Додано: Чет 20 гру, 2018 00:33

Понаехал написав: Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся. Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся.



не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телефона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»

тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься

людям сейчас доступны возможности, о которых мы 30 лет назад не могли и мечтать, а вы вместо того шоп расти над собой лайкаете тупые демотиваторы и сбиваетесь в сообщества инфантильных терпил

