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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:37
kingkongovets написав:
не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телеыона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься
я так понимаю, что "читальный зал районной" был где-то под Черниговом. Именно там коренный киевляне.
А в том, что есть современные средства упрекать... Ходите дальше.
Дальнейшая наша дискуссия напоминает мне песню "Случай в ресторане". Автора подсказать?
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Понаехал
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:53
zzzzzz написав: Kostia написав: zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.
Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )
Да
Можете перечислить ?
Да
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58
zzzzzz написав: trololo написав: zzzzzz написав:
Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?
Уважаемый , предлагаю вам не акцентировать на мне внимание. Толпоепы этого не достойны .
какой вы обидчивый
помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58
Kostia написав: zzzzzz написав: Kostia написав:
Да
Можете перечислить ?
Да
Спасибо
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Додано: Чет 20 гру, 2018 01:02
trololo написав:
какой вы обидчивый
помимо того, что пишете фигню, еще и сами в нее не верите. нельзя просто так взять и пройти мимо
А зачем мне общаться с человеком который использует публичные оскорбления. Вот поясните, мне это зачем ?
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Додано: Чет 20 гру, 2018 01:04
Kostia написав: airmax78 написав:
Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 01:46
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет
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Додано: Чет 20 гру, 2018 06:34
kingkongovets написав:
zzzzzz написав:ККЦ может кто-то забыл причину по которой я перешел на ты ?
Так я могу напомнить причину.
Причина была в том что я название улицы написал не так как вам нравиться. За что я был оскорблен. Свои оскорбления будете использовать в другом месте.
А свои слова на букву "ч" можете использовать в общении со своими родственниками но не со мной и не на этом форуме.
ну да, мне как филологу и киевлянину больно читать «улица щЕрса», но дело тут не в том шо мне нравится, а в твоей тупости и безграмотности, оскорбленный ты наш
«как вам нравитЬся», бггг
Гуманітарії - ще ті "розумники"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 20 гру, 2018 06:38
trololo написав: zzzzzz написав:
Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?
ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?
Пане "успішний юрист"!
Гляньте ширше на ситуацію, почитайте аналітику від ріелторів.
Наприклад, графік цін на Домік.уа.
Можливо, тоді розплющите очі, наш любитель отримувати субсидії і грітись сусідським теплом
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Додано: Чет 20 гру, 2018 06:46
Оранжевый-хит сезона написав: Понаехал написав: kingkongovets написав:
там где я вырос таким людям давали характеристику из трех букв на букву «ч»
чел?
Слушай, тут Прохожий рассказывал что дальнобойщик в США зарабатывает 10 000 в месяц. Я готов приехать на пол года поработать. На вырученные деньги купить 2 однушки в Оранж сити. Это так а то мало веры "розовоочковым".
Ха!
А байки Жеки79 про таксистів у Києві з ЗП 1000-1500 Дол/міс???
Я був місяць назад у Латвії та Швеції.
Так от, наші заробітчани в Польщі та Прибалтиці мають 700-1000 євро/міс, в Швеції - до 1500 євро/міс.
Тому всі ці байки місцевих балаболів - гроша ломаного не варті!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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