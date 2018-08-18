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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3058305930603061

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:03

Якщо хтось з місцевих рожевоокулярних балаболів хоче заробляти 1500 євро/міс - будь ласка, вперед в Швецію, альпіністами-висотниками, дахи ремонтувати. Беруть лише тих, хто вміє читати креслення.

Якщо ж якийсь балабол з березняківького Комфорт-Тауна хоче заробити 1000 євро/міс - нехай марширує в Польщу чи Прибалтику, водієм-дальнобійником, працювати по 6 днів на добу і жити у вагончиках.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:30

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк

Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.

50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет

Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:41

  airmax78 написав:
  Kostia написав:50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет

Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.


Интересно как изменится ценник на ФК через 5 лет , после того как все "дизайнеры-жильцы" осуществят свои ремонты-мечты ? ггг)
Живите своим умом!
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