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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:03
Якщо хтось з місцевих рожевоокулярних балаболів хоче заробляти 1500 євро/міс - будь ласка, вперед в Швецію, альпіністами-висотниками, дахи ремонтувати. Беруть лише тих, хто вміє читати креслення.
Якщо ж якийсь балабол з березняківького Комфорт-Тауна хоче заробити 1000 євро/міс - нехай марширує в Польщу чи Прибалтику, водієм-дальнобійником, працювати по 6 днів на добу і жити у вагончиках.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 20 гру, 2018 08:30
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет
Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 08:41
airmax78 написав: Kostia написав:
50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет
Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.
Интересно как изменится ценник на ФК через 5 лет , после того как все "дизайнеры-жильцы" осуществят свои ремонты-мечты ? ггг)
Живите своим умом!
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