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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3055305630573058>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:53

  zzzzzz написав:
  Kostia написав:
  zzzzzz написав:Kostia
1. Во-первых, я вам не чувак с района.
2. Вот когда с 1 января тарифы на тепло +17% вступят в действие, вот тогда и посмотрим.

Константин, у меня к вам встречный вопрос. По вашему мнение в природе вообще существуют какие-то факторы которые влияют на снижение цен ? ( недостроенные дома не обсуждаем )

Да


Можете перечислить ?

Да
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 00:58

  Kostia написав:
  zzzzzz написав:
  Kostia написав:Да


Можете перечислить ?

Да

Спасибо :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 01:04

  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.

Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк

Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 01:46

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.

Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк

Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.

50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 06:38

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Да откуда у меня ум,я же толпоеп по вашему мнению . К чему это продолжение дискуссии ?


ну вы так топите за дешевей, что интересно стало. или свои деньги на свои прогнозы вы ставить не готовы?


Пане "успішний юрист"!
Гляньте ширше на ситуацію, почитайте аналітику від ріелторів.

Наприклад, графік цін на Домік.уа.
Можливо, тоді розплющите очі, наш любитель отримувати субсидії і грітись сусідським теплом
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:30

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк

Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.

50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет

Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:41

  airmax78 написав:
  Kostia написав:50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет

Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.


Интересно как изменится ценник на ФК через 5 лет , после того как все "дизайнеры-жильцы" осуществят свои ремонты-мечты ? ггг)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:31

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет

Поэтому ФК из бизнес-класса вычеркиваем.


Интересно как изменится ценник на ФК через 5 лет , после того как все "дизайнеры-жильцы" осуществят свои ремонты-мечты ? ггг)

Ценник уже во всю реагирует и эйфелева башня не помогает. Готовый ФК продается дешевле, чем строящийся ФК2, где из большинства квартир вы видите только соседей.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:37

airmax78
А как же дорожай ? ))

Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:43

  airmax78 написав:Готовый ФК продается дешевле, чем строящийся ФК2,


Вторинка - див. графік: https://100realty.ua/analytics/50290
Первинка : https://100realty.ua/analytics/50289
В гривнах: "Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 5,2%), Соломенском (на 3,6%), Голосеевском (на 0,3%) и Шевченковском (на 0,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Подольском до 3,6% в Деснянском."
"Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках – на 500-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах – на 600-2000 грн.
Количество проанализированных новостроек: 220
Количество компаний операторов: 80"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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