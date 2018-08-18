Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
airmax78 написав:Я из тех 2% которые за жесткую УК проголосовали + держусь подальше от эконома + стараюсь организовать сознательных не только тут на форуме, но и в жизни.
Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет
Kostia написав:Про УК согласен, насчёт эконом и бизнеса, везде есть люди, которые портят фасад, если нет нормальной УК, например фк
Только в экономе их от 70 до 100%. И полет их фантазии ограничен только скудным бюджетом. В бизнесе, даже в таком как ФК - не более 50%. Там где есть какая-никакая УК - начинает стремиться к менее чем 10%.
50 процентов испорченного фасада выглядит лучше чем 100? Думаю нет
airmax78 написав:Готовый ФК продается дешевле, чем строящийся ФК2,
Вторинка - див. графік: https://100realty.ua/analytics/50290 Первинка : https://100realty.ua/analytics/50289 В гривнах: "Снижение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Днепровском (на 5,2%), Соломенском (на 3,6%), Голосеевском (на 0,3%) и Шевченковском (на 0,2%) районах. В остальных районах Киева рост составил от 0,1% в Подольском до 3,6% в Деснянском." "Увеличена цена квадратного метра квартир в 24 новостройках – на 500-2000 грн. Снижена стоимость квартир в 6 объектах – на 600-2000 грн. Количество проанализированных новостроек: 220 Количество компаний операторов: 80"