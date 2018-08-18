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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:57
похоже на полнолуние и осеннее обострение одновременно на ветке
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striped
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:05
zzzzzz написав:airmax78
А как же дорожай ? ))
Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.
В этом 50 на 50 заслуга Застройщика и жильцов. Они превратили ФК в самый галимый ЖК на Серебряной миле.
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airmax78
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Додано: Чет 20 гру, 2018 10:13
Понаехал написав: kingkongovets написав:
не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телеыона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься
я так понимаю, что "читальный зал районной" был где-то под Черниговом. Именно там коренный киевляне.
А в том, что есть современные средства упрекать... Ходите дальше.
Дальнейшая наша дискуссия напоминает мне песню "Случай в ресторане". Автора подсказать?
Песня "Случай в ресторане" имеет две версии - поэтому Вы на 50% подставились.
P.S. Одна из моих любимых песен, кстати.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:15
zzzzzz написав:airmax78
А как же дорожай ? ))
Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.
Новые котлованы закладываются по новым сметам, как бы даражай
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hume
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:16
hume написав:
Новые котлованы закладываются по новым сметам, как бы даражай
это оно да.
но я бы уже по новым ценам не вкладывался бы...
мы ж на пороге нового кризиса.
только овгз долл
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ПчёлкаIRON
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:20
hume написав: zzzzzz написав:airmax78
А как же дорожай ? ))
Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.
Новые котлованы закладываются по новым сметам, как бы даражай
Некоторые застройщики обзавелись жирком и не сильно нуждаются в финансировании .
Яркий пример Автограф.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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