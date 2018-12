Додано: Чет 20 гру, 2018 10:13

Понаехал написав: kingkongovets написав: не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телеыона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»

я так понимаю, что "читальный зал районной" был где-то под Черниговом. Именно там коренный киевляне.

А в том, что есть современные средства упрекать... Ходите дальше.

Песня "Случай в ресторане" имеет две версии - поэтому Вы на 50% подставились.



