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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3055305630573058

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

похоже на полнолуние и осеннее обострение одновременно на ветке :(
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:05

  zzzzzz написав:airmax78
А как же дорожай ? ))

Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.

В этом 50 на 50 заслуга Застройщика и жильцов. Они превратили ФК в самый галимый ЖК на Серебряной миле.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:13

  Понаехал написав:
  kingkongovets написав:не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телеыона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься

я так понимаю, что "читальный зал районной" был где-то под Черниговом. Именно там коренный киевляне.
А в том, что есть современные средства упрекать... Ходите дальше.
Дальнейшая наша дискуссия напоминает мне песню "Случай в ресторане". Автора подсказать?


Песня "Случай в ресторане" имеет две версии - поэтому Вы на 50% подставились.

P.S. Одна из моих любимых песен, кстати.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:15

  zzzzzz написав:airmax78
А как же дорожай ? ))

Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.

Новые котлованы закладываются по новым сметам, как бы даражай :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Новые котлованы закладываются по новым сметам, как бы даражай

это оно да.
но я бы уже по новым ценам не вкладывался бы...
мы ж на пороге нового кризиса.
только овгз долл
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:20

  hume написав:
  zzzzzz написав:airmax78
А как же дорожай ? ))

Кстати я это же самое видел на примере Парковых озер , квартиры от застройщика в доме который уже почти полностью готов , дороже чем в сданных домах.

Новые котлованы закладываются по новым сметам, как бы даражай :D


Некоторые застройщики обзавелись жирком и не сильно нуждаются в финансировании .
Яркий пример Автограф.
Живите своим умом!
zzzzzz
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