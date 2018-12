Додано: Чет 20 гру, 2018 13:20

Libo

Если посчитать, сам я съемщик с 13-летним стажем. За это время сменил штук 30 квартир. В первой отдельной жил дольше всего — несколько лет. Женился тогда, планировали детей заводить, мою квартиру продавать, новую покупать. Не получилось, не сложилось. Наверное потому, что я и не хотел в глубине души. Бывшая моя жена эту схему впоследствии успешно реализовала — с другим человеком. Меня она часто ругала за безрукость и бесхозяйственность. Кранов я не чинил и не чиню, обои клеить не умею. Счастлив.



Раденьке, що дурненьке.



