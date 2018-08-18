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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3057305830593060>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:08

  ПчёлкаIRON написав:мы ж на пороге нового кризиса.

Не всі це бачать.

Тобто "Декому й кобила наречена!"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:10

  Первый написав:
  striped написав:похоже на полнолуние и осеннее обострение одновременно на ветке :(

Мрак поглощает вільнолюдей и адекватних форумчан.
Але ще трошки і світло буде відвойовувати позиції!

Нам цей найкоротший день і найдовшу ніч мороку витримати. І вже завтра, морок відступить перед світлом. Тримаємось!

Я вірю в світлі часи хрущиків.
10 зп програміста.

Реальная! 2к квартира ул Вифлиемская ( А. Шлихтера) 4
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/realna ... Bu4A9.html

Це Вам не повітря над котллваном в жк севен за 36 куе 38 квадратів.

Авжеж! Квартира = 20 зарплат непересічного київського таксиста чи електрика чи плиточника чи збирача макулатури)))) В яких країнах є ще такі ціни на столичну нерухомість??? Бу-га-га))) :mrgreen:

Перший, ти не бажаєш попрацювати висотником-альпіністом у Швеції? Чи водієм-дальнобійщиком у Польщі?

Тоді поговоримо з тобою про ЗП київських мешканців, зокрема заробітчан)) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Чет 20 гру, 2018 12:37, всього редагувалось 5 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:11

  Frant написав:
  ПчёлкаIRON написав:мы ж на пороге нового кризиса.

Не всі це бачать.

Тобто "Декому й кобила наречена!"

накапливать и еще раз накапливать баксы-овгз
я планирую выйти на рынок после 21-22 года
когда все будут волать что все пропало, на улицах будет царить нищета и уныние....и тут появлюсь я - во фраке и на белом коне.
потом как всегда будут рассказывать что мне просто повезло, или респект гонит туфту :mrgreen:

хотя не факт что инструментом инвестирования будет недвига...может акции эпл па20 долл
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ПчёлкаIRON написав:накапливать и еще раз накапливать баксы-овгз
я планирую выйти на рынок после 21-22 года

и какой курс бакс/ грн при этом будет?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:22

  Serg-ik написав:
  ПчёлкаIRON написав:накапливать и еще раз накапливать баксы-овгз
я планирую выйти на рынок после 21-22 года

и какой курс бакс/ грн при этом будет?

мне какая разница?
у нас уну знаменит по прогнозам бакс/грн :mrgreen:
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:27

  ПчёлкаIRON написав:
  Frant написав:
  ПчёлкаIRON написав:мы ж на пороге нового кризиса.

Не всі це бачать.

Тобто "Декому й кобила наречена!"

накапливать и еще раз накапливать баксы-овгз
я планирую выйти на рынок после 21-22 года
когда все будут волать что все пропало, на улицах будет царить нищета и уныние....и тут появлюсь я - во фраке и на белом коне.
потом как всегда будут рассказывать что мне просто повезло, или респект гонит туфту :mrgreen:

хотя не факт что инструментом инвестирования будет недвига...может акции эпл па20 долл

Про майбутню кризу тут не люблять говорити.
А ось "дорожай" - можете рекламувати хоч вдень, хоч вночі. :oops:

Реформ хотіли???
Отримуйте! https://uainfo.org/blognews/1545295759- ... kayut.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:02

Пардон, но у вас тут тоже у всех рожи злые ... :?

Квартиры меняю принципиально — считаю, что длительное пребывание в одной и той же обстановке плохо влияет на человеческую психику. Достаточно спуститься в метро. У нас очень много собственников жилья, гораздо больше, чем в Европе, Америке. Там снимать всю жизнь дом или квартиру — это нормально. Ну, или купить в ипотеку один дом, потом его продать, взять другой, в другом штате вообще. У них это легко. А у нас все при квартирах, а рожи злые. Накупят клеток в Мытищах, мебели одинаковой, а удовлетворения нет. Потому что все это висит на них мертвым грузом. Отягощает.

Я недавно помогал с переездом одной своей коллеге. Она из Воронежа, живет в Москве лет десять. Купила квартиру в новом районе к югу от города, сразу за МКАД. Там нельзя жить — ряды одинаковых многоэтажек. И платить за это будет годами. А если бы в центре взяла, платила бы десятилетиями. И ходила бы все равно с лицом страдалицы. Тупик.

Ничего не надо покупать. Надо вообще эту идею владения кирпичами и штукатуркой куда-то отбросить. Как кожу змеиную. В Москве огромный рынок аренды. Можно сегодня жить в Капотне, а завтра на Смоленской, в 15 минутах ходьбы от Кремля. Да, ценник разный будет. Но при желании все возможно. И это все равно не бешеные тысячи, которые платят ипотечники непонятно за что, непонятно кому. Дяде банкиру — чтобы ему хватило на шубохранилище в очередном пентхаусе.

Своя квартира у меня есть. Здесь жду злых комментариев про зажравшегося москвича. Разочарую. Это очень скромная «двушка» в районе Ярославского шоссе. Досталась мне от деда, когда я еще в институте учился. Я тогда уже съехал от родителей и снимал комнату в старой коммуналке в районе Шаболовки. Переселяться на Ярославку не собирался, ту квартиру сразу сдал. Деньги получал и получаю небольшие. Вообще по минимуму занимаюсь этой хатой — последние жильцы пять лет живут, ни разу к ним не ездил, плату не поднимал. Не за что поднимать, если честно — ремонта не делал, коммунальные платежи они сами платят. Я не крохобор. Ну и лишние пять рублей не спасут отца русской демократии.

https://lenta.ru/articles/2018/12/17/renter/
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:20

Libo
Ещё там есть это:

Если посчитать, сам я съемщик с 13-летним стажем. За это время сменил штук 30 квартир. В первой отдельной жил дольше всего — несколько лет. Женился тогда, планировали детей заводить, мою квартиру продавать, новую покупать. Не получилось, не сложилось. Наверное потому, что я и не хотел в глубине души. Бывшая моя жена эту схему впоследствии успешно реализовала — с другим человеком. Меня она часто ругала за безрукость и бесхозяйственность. Кранов я не чинил и не чиню, обои клеить не умею. Счастлив.

Раденьке, що дурненьке.

Удачи этому ленивому рукожопому барану.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:31

  Libo написав:Пардон, но у вас тут тоже у всех рожи злые ... :?

Квартиры меняю принципиально — считаю, что длительное пребывание в одной и той же обстановке плохо влияет на человеческую психику. Достаточно спуститься в метро. У нас очень много собственников жилья, гораздо больше, чем в Европе, Америке. Там снимать всю жизнь дом или квартиру — это нормально. Ну, или купить в ипотеку один дом, потом его продать, взять другой, в другом штате вообще. У них это легко. А у нас все при квартирах, а рожи злые. Накупят клеток в Мытищах, мебели одинаковой, а удовлетворения нет. Потому что все это висит на них мертвым грузом. Отягощает.

Я недавно помогал с переездом одной своей коллеге. Она из Воронежа, живет в Москве лет десять. Купила квартиру в новом районе к югу от города, сразу за МКАД. Там нельзя жить — ряды одинаковых многоэтажек. И платить за это будет годами. А если бы в центре взяла, платила бы десятилетиями. И ходила бы все равно с лицом страдалицы. Тупик.

Ничего не надо покупать. Надо вообще эту идею владения кирпичами и штукатуркой куда-то отбросить. Как кожу змеиную. В Москве огромный рынок аренды. Можно сегодня жить в Капотне, а завтра на Смоленской, в 15 минутах ходьбы от Кремля. Да, ценник разный будет. Но при желании все возможно. И это все равно не бешеные тысячи, которые платят ипотечники непонятно за что, непонятно кому. Дяде банкиру — чтобы ему хватило на шубохранилище в очередном пентхаусе.

Своя квартира у меня есть. Здесь жду злых комментариев про зажравшегося москвича. Разочарую. Это очень скромная «двушка» в районе Ярославского шоссе. Досталась мне от деда, когда я еще в институте учился. Я тогда уже съехал от родителей и снимал комнату в старой коммуналке в районе Шаболовки. Переселяться на Ярославку не собирался, ту квартиру сразу сдал. Деньги получал и получаю небольшие. Вообще по минимуму занимаюсь этой хатой — последние жильцы пять лет живут, ни разу к ним не ездил, плату не поднимал. Не за что поднимать, если честно — ремонта не делал, коммунальные платежи они сами платят. Я не крохобор. Ну и лишние пять рублей не спасут отца русской демократии.

https://lenta.ru/articles/2018/12/17/renter/

Лінивий кацапет.
Най читає "Обломова" в орендній квартирі.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:34

  galadriel написав:Раденьке, що дурненьке.

Удачи этому ленивому рукожопому барану.


Но доля правды есть ... Парадигма нашей жизни меняется. Знайте меру с этой недвигой. Без фанатизма. Лучше больше внимания выражению вашей рожи. :lol:
Libo
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