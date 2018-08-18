Квартиры меняю принципиально — считаю, что длительное пребывание в одной и той же обстановке плохо влияет на человеческую психику. Достаточно спуститься в метро. У нас очень много собственников жилья, гораздо больше, чем в Европе, Америке. Там снимать всю жизнь дом или квартиру — это нормально. Ну, или купить в ипотеку один дом, потом его продать, взять другой, в другом штате вообще. У них это легко. А у нас все при квартирах, а рожи злые. Накупят клеток в Мытищах, мебели одинаковой, а удовлетворения нет. Потому что все это висит на них мертвым грузом. Отягощает.Я недавно помогал с переездом одной своей коллеге. Она из Воронежа, живет в Москве лет десять. Купила квартиру в новом районе к югу от города, сразу за МКАД. Там нельзя жить — ряды одинаковых многоэтажек. И платить за это будет годами. А если бы в центре взяла, платила бы десятилетиями. И ходила бы все равно с лицом страдалицы. Тупик.Ничего не надо покупать. Надо вообще эту идею владения кирпичами и штукатуркой куда-то отбросить. Как кожу змеиную. В Москве огромный рынок аренды. Можно сегодня жить в Капотне, а завтра на Смоленской, в 15 минутах ходьбы от Кремля. Да, ценник разный будет. Но при желании все возможно. И это все равно не бешеные тысячи, которые платят ипотечники непонятно за что, непонятно кому. Дяде банкиру — чтобы ему хватило на шубохранилище в очередном пентхаусе.Своя квартира у меня есть. Здесь жду злых комментариев про зажравшегося москвича. Разочарую. Это очень скромная «двушка» в районе Ярославского шоссе. Досталась мне от деда, когда я еще в институте учился. Я тогда уже съехал от родителей и снимал комнату в старой коммуналке в районе Шаболовки. Переселяться на Ярославку не собирался, ту квартиру сразу сдал. Деньги получал и получаю небольшие. Вообще по минимуму занимаюсь этой хатой — последние жильцы пять лет живут, ни разу к ним не ездил, плату не поднимал. Не за что поднимать, если честно — ремонта не делал, коммунальные платежи они сами платят. Я не крохобор. Ну и лишние пять рублей не спасут отца русской демократии.