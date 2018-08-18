Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
накапливать и еще раз накапливать баксы-овгз я планирую выйти на рынок после 21-22 года когда все будут волать что все пропало, на улицах будет царить нищета и уныние....и тут появлюсь я - во фраке и на белом коне. потом как всегда будут рассказывать что мне просто повезло, или респект гонит туфту
хотя не факт что инструментом инвестирования будет недвига...может акции эпл па20 долл
накапливать и еще раз накапливать баксы-овгз я планирую выйти на рынок после 21-22 года когда все будут волать что все пропало, на улицах будет царить нищета и уныние....и тут появлюсь я - во фраке и на белом коне. потом как всегда будут рассказывать что мне просто повезло, или респект гонит туфту
хотя не факт что инструментом инвестирования будет недвига...может акции эпл па20 долл
Про майбутню кризу тут не люблять говорити. А ось "дорожай" - можете рекламувати хоч вдень, хоч вночі.
Квартиры меняю принципиально — считаю, что длительное пребывание в одной и той же обстановке плохо влияет на человеческую психику. Достаточно спуститься в метро. У нас очень много собственников жилья, гораздо больше, чем в Европе, Америке. Там снимать всю жизнь дом или квартиру — это нормально. Ну, или купить в ипотеку один дом, потом его продать, взять другой, в другом штате вообще. У них это легко. А у нас все при квартирах, а рожи злые. Накупят клеток в Мытищах, мебели одинаковой, а удовлетворения нет. Потому что все это висит на них мертвым грузом. Отягощает.
Я недавно помогал с переездом одной своей коллеге. Она из Воронежа, живет в Москве лет десять. Купила квартиру в новом районе к югу от города, сразу за МКАД. Там нельзя жить — ряды одинаковых многоэтажек. И платить за это будет годами. А если бы в центре взяла, платила бы десятилетиями. И ходила бы все равно с лицом страдалицы. Тупик.
Ничего не надо покупать. Надо вообще эту идею владения кирпичами и штукатуркой куда-то отбросить. Как кожу змеиную. В Москве огромный рынок аренды. Можно сегодня жить в Капотне, а завтра на Смоленской, в 15 минутах ходьбы от Кремля. Да, ценник разный будет. Но при желании все возможно. И это все равно не бешеные тысячи, которые платят ипотечники непонятно за что, непонятно кому. Дяде банкиру — чтобы ему хватило на шубохранилище в очередном пентхаусе.
Своя квартира у меня есть. Здесь жду злых комментариев про зажравшегося москвича. Разочарую. Это очень скромная «двушка» в районе Ярославского шоссе. Досталась мне от деда, когда я еще в институте учился. Я тогда уже съехал от родителей и снимал комнату в старой коммуналке в районе Шаболовки. Переселяться на Ярославку не собирался, ту квартиру сразу сдал. Деньги получал и получаю небольшие. Вообще по минимуму занимаюсь этой хатой — последние жильцы пять лет живут, ни разу к ним не ездил, плату не поднимал. Не за что поднимать, если честно — ремонта не делал, коммунальные платежи они сами платят. Я не крохобор. Ну и лишние пять рублей не спасут отца русской демократии.
Если посчитать, сам я съемщик с 13-летним стажем. За это время сменил штук 30 квартир. В первой отдельной жил дольше всего — несколько лет. Женился тогда, планировали детей заводить, мою квартиру продавать, новую покупать. Не получилось, не сложилось. Наверное потому, что я и не хотел в глубине души. Бывшая моя жена эту схему впоследствии успешно реализовала — с другим человеком. Меня она часто ругала за безрукость и бесхозяйственность. Кранов я не чинил и не чиню, обои клеить не умею. Счастлив.
Раденьке, що дурненьке.
Удачи этому ленивому рукожопому барану.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Libo написав:Пардон, но у вас тут тоже у всех рожи злые ...
Квартиры меняю принципиально — считаю, что длительное пребывание в одной и той же обстановке плохо влияет на человеческую психику. Достаточно спуститься в метро. У нас очень много собственников жилья, гораздо больше, чем в Европе, Америке. Там снимать всю жизнь дом или квартиру — это нормально. Ну, или купить в ипотеку один дом, потом его продать, взять другой, в другом штате вообще. У них это легко. А у нас все при квартирах, а рожи злые. Накупят клеток в Мытищах, мебели одинаковой, а удовлетворения нет. Потому что все это висит на них мертвым грузом. Отягощает.
Я недавно помогал с переездом одной своей коллеге. Она из Воронежа, живет в Москве лет десять. Купила квартиру в новом районе к югу от города, сразу за МКАД. Там нельзя жить — ряды одинаковых многоэтажек. И платить за это будет годами. А если бы в центре взяла, платила бы десятилетиями. И ходила бы все равно с лицом страдалицы. Тупик.
Ничего не надо покупать. Надо вообще эту идею владения кирпичами и штукатуркой куда-то отбросить. Как кожу змеиную. В Москве огромный рынок аренды. Можно сегодня жить в Капотне, а завтра на Смоленской, в 15 минутах ходьбы от Кремля. Да, ценник разный будет. Но при желании все возможно. И это все равно не бешеные тысячи, которые платят ипотечники непонятно за что, непонятно кому. Дяде банкиру — чтобы ему хватило на шубохранилище в очередном пентхаусе.
Своя квартира у меня есть. Здесь жду злых комментариев про зажравшегося москвича. Разочарую. Это очень скромная «двушка» в районе Ярославского шоссе. Досталась мне от деда, когда я еще в институте учился. Я тогда уже съехал от родителей и снимал комнату в старой коммуналке в районе Шаболовки. Переселяться на Ярославку не собирался, ту квартиру сразу сдал. Деньги получал и получаю небольшие. Вообще по минимуму занимаюсь этой хатой — последние жильцы пять лет живут, ни разу к ним не ездил, плату не поднимал. Не за что поднимать, если честно — ремонта не делал, коммунальные платежи они сами платят. Я не крохобор. Ну и лишние пять рублей не спасут отца русской демократии.