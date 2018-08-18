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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30583059306030613062>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:51

Gastarbaiter

Конечно же, покупать свою. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля".
Пока нет серъёзных проблем - можно похорохориться, и всех куда хочешь туда и посылать. А вот потом уже посложнее - здоровья нет, денег нет, с работой не особо, близкого человека рядом нет, да и родителям на старости помогать уже пора.
Та короче, сколько можно мусолить :wink:
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:55

  galadriel написав:

Конечно же, покупать свою. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля".
Пока нет серъёзных проблем - можно похорохориться, и всех куда хочешь туда и посылать. А вот потом уже посложнее - здоровья нет, денег нет, с работой не особо, близкого человека рядом нет, да и родителям на старости помогать уже пора.
Та короче, сколько можно мусолить :wink:


А сколько уже у тебя своих правд, и сил, и воль? Сколько уже нахапала? Тормоза есть? :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:56

  kingkongovets написав:
Понаехал написав:Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся. :mrgreen:


не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телефона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири»
тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься
людям сейчас доступны возможности, о которых мы 30 лет назад не могли и мечтать, а вы вместо того шоп расти над собой лайкаете тупые демотиваторы и сбиваетесь в сообщества инфантильных терпил

нуашо, ходив библиотеку шоп ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:04

  Libo написав:
  galadriel написав:

Конечно же, покупать свою. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля".
Пока нет серъёзных проблем - можно похорохориться, и всех куда хочешь туда и посылать. А вот потом уже посложнее - здоровья нет, денег нет, с работой не особо, близкого человека рядом нет, да и родителям на старости помогать уже пора.
Та короче, сколько можно мусолить :wink:


А сколько уже у тебя своих правд, и сил, и воль? Сколько уже нахапала? Тормоза есть? :roll:


Есть немного (работа на таможне позволяет).
Пока мало.
Есть.

P.S. Що б ще збрехати? *в роздумах*
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 20 гру, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:06

  galadriel написав:Libo
Ещё там есть это:

Если посчитать, сам я съемщик с 13-летним стажем. За это время сменил штук 30 квартир. В первой отдельной жил дольше всего — несколько лет. Женился тогда, планировали детей заводить, мою квартиру продавать, новую покупать. Не получилось, не сложилось. Наверное потому, что я и не хотел в глубине души. Бывшая моя жена эту схему впоследствии успешно реализовала — с другим человеком. Меня она часто ругала за безрукость и бесхозяйственность. Кранов я не чинил и не чиню, обои клеить не умею. Счастлив.

Раденьке, що дурненьке.

Удачи этому ленивому рукожопому барану.

Хах, а вы точно не мужик) интересно почему у женщин бомбит даже от чужих мужей)
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:07

ГАСК города Херсона

https://golos.ua/i/654727
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:16

  Kostia написав:Хах, а вы точно не мужик) интересно почему у женщин бомбит даже от чужих мужей)


Бомбит у сварливых несчастных баб - там эмоции зашкаливают.

А у меня - сухая констатация факта.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:20

  galadriel написав:Есть немного (работа на таможне позволяет).
Пока мало.
Есть.

P.S. Що б ще збрехати? *в роздумах*


Скоро вам хвосты поприжмут. Хватит уже вам. Пора уже в роздумы о добром и высоком. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:27

  zzzzzz написав:
Зображення

Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.

https://www.facebook.com/10000137654359 ... 446560387/

Нашел я это объявление
Зображення

https://www.work.ua/ru/jobs/3002059/

Что-то много обязанностей для медсестры.
Уметь снять ЭКГ. - это точно обязанность медсестры ?
Уверенно владеть компьютером (программы Outlook,Word,Exel) и оргтехникой. - медсестра или администратор ??
Большой плюс — уметь работать с кассовым аппаратом. - медсестра или кассир ??
Помощь в работе администратора. - ??
ЗВОНИТЕ.РЕЗЮМЕ БЕЗ ЗВОНКА НЕ РАССМАТРИВАЕМ - работодатель требует сначала звонить !

Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.

Коллеги, а что вы думаете ?

Утверждаю, что медсестра с подобной квалификацией, в государственном медучереждении, имеет сопоставимый доход (с учетом чаевых) но не имеет ненормированного рабочего дня.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рейтинг фейсбука по состоянию на сейчас:
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Не видать нам ипотеки3%безпервоговзноса.
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