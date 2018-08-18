Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Конечно же, покупать свою. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля". Пока нет серъёзных проблем - можно похорохориться, и всех куда хочешь туда и посылать. А вот потом уже посложнее - здоровья нет, денег нет, с работой не особо, близкого человека рядом нет, да и родителям на старости помогать уже пора. Та короче, сколько можно мусолить
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Конечно же, покупать свою. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля". Пока нет серъёзных проблем - можно похорохориться, и всех куда хочешь туда и посылать. А вот потом уже посложнее - здоровья нет, денег нет, с работой не особо, близкого человека рядом нет, да и родителям на старости помогать уже пора. Та короче, сколько можно мусолить
А сколько уже у тебя своих правд, и сил, и воль? Сколько уже нахапала? Тормоза есть?
Понаехал написав:Как хорошо быть самым умным и во всем разбиратся.
не знаю шо такое «самый умный», но я помню как ходил в читальный зал районной библиотеки, шоп выискивать и выписывать из подшивок журналов «наука и техника» алгоритмы для собирания кубика рубика, и шо такое квартира на левом берегу в новом микрорайоне без телефона, а сейчас это можно сделать, сказав «привет, сири» тебе это не понять и не оценить, вот ты и не ценишь и не пользуешься людям сейчас доступны возможности, о которых мы 30 лет назад не могли и мечтать, а вы вместо того шоп расти над собой лайкаете тупые демотиваторы и сбиваетесь в сообщества инфантильных терпил
нуашо, ходив библиотеку шоп ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Конечно же, покупать свою. "В своїй хаті своя правда, і сила, і воля". Пока нет серъёзных проблем - можно похорохориться, и всех куда хочешь туда и посылать. А вот потом уже посложнее - здоровья нет, денег нет, с работой не особо, близкого человека рядом нет, да и родителям на старости помогать уже пора. Та короче, сколько можно мусолить
А сколько уже у тебя своих правд, и сил, и воль? Сколько уже нахапала? Тормоза есть?
Есть немного (работа на таможне позволяет). Пока мало. Есть.
P.S. Що б ще збрехати? *в роздумах*
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 20 гру, 2018 14:10, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Если посчитать, сам я съемщик с 13-летним стажем. За это время сменил штук 30 квартир. В первой отдельной жил дольше всего — несколько лет. Женился тогда, планировали детей заводить, мою квартиру продавать, новую покупать. Не получилось, не сложилось. Наверное потому, что я и не хотел в глубине души. Бывшая моя жена эту схему впоследствии успешно реализовала — с другим человеком. Меня она часто ругала за безрукость и бесхозяйственность. Кранов я не чинил и не чиню, обои клеить не умею. Счастлив.
Раденьке, що дурненьке.
Удачи этому ленивому рукожопому барану.
Хах, а вы точно не мужик) интересно почему у женщин бомбит даже от чужих мужей)
Прошло 4 дня, как я разместил вакансию. Результат : 0. Может я жлоб и угнетатель трудового украинца? Медсестра в Польше может заработать 700 Евро, но ей же надо еще и жить на что-то. Я предлагаю сравнимую зарплату. Не хотят или не могут. Воистину, люди сами достойны того, как они живут и кто ими правит.
Что-то много обязанностей для медсестры. Уметь снять ЭКГ. - это точно обязанность медсестры ? Уверенно владеть компьютером (программы Outlook,Word,Exel) и оргтехникой. - медсестра или администратор ?? Большой плюс — уметь работать с кассовым аппаратом. - медсестра или кассир ?? Помощь в работе администратора. - ?? ЗВОНИТЕ.РЕЗЮМЕ БЕЗ ЗВОНКА НЕ РАССМАТРИВАЕМ - работодатель требует сначала звонить !
Обожают таких работодателей,которые выдвигают требования по трем должностям ,медсестра,кассир,администратор на одну зарплату.
Коллеги, а что вы думаете ?
Утверждаю, что медсестра с подобной квалификацией, в государственном медучереждении, имеет сопоставимый доход (с учетом чаевых) но не имеет ненормированного рабочего дня.