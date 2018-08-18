і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 15:37
В Німеччині спростили .. чекаєм забиті вікна не тільки Чабан
і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 20 гру, 2018 15:55
флай, чего ты не эмигрируешь?
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:05
слішком много стало "вільнолюдів", і я відчув, що Еуропа не гумова... та й нерухомий цоколь як написав Лібо "засмокчує" ... та й чекаю момента для "оточення Куйова кавалірками"
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 гру, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:07
хермания то не поляндия!
подумай
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:09
quote="4532051:ПчёлкаIRON"
хермания то не поляндия!
подумай
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гьола не хце вчить ді дойче шоп шпрехати.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:13
Коли виїзжаєш?
Всім процвітання!
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:14
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:16
як тільки так і зразу, от зараз працюю над рекомендацієми від щирих німців для німців
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Лумумбы введён в эксплуатацию. Эйрмакс, почему отказались от него?
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:17
Я думаю, мож Захара семейный совет лишил интернета, когда понял, что пока он тут сидел, каждый день читал о том, что шлачек валится, всех по этому поводу критиковал, а между тем семейная спадщина сложилась в цене в 3 раза за 5 лет.
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