RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30603061306230633064>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:37

В Німеччині спростили .. чекаєм забиті вікна не тільки Чабан

і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14736
З нами з: 09.03.14
Подякував: 869 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 15:55

  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах

флай, чего ты не эмигрируешь?
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 51
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:05

  ПчёлкаIRON написав:
  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах

флай, чего ты не эмигрируешь?

слішком много стало "вільнолюдів", і я відчув, що Еуропа не гумова... та й нерухомий цоколь як написав Лібо "засмокчує" ... та й чекаю момента для "оточення Куйова кавалірками"

  Первый написав:Я вірю в світлі часи хрущиків.
10 зп програміста.

Реальная! 2к квартира ул Вифлиемская ( А. Шлихтера) 4
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/realna ... Bu4A9.html

Смакота! Це Вам не повітря над котллваном в жк севен за 36 куе 38 квадратів.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 20 гру, 2018 16:07, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14736
З нами з: 09.03.14
Подякував: 869 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:07

  flyman написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах

флай, чего ты не эмигрируешь?

слішком много стало "вільнолюдів", і я відчув, що Еуропа не гумова... та й нерухомий цоколь як написав Лібо "засмокчує" ... та й чекаю момента для "оточення Куйова кавалірками"


хермания то не поляндия!
подумай
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 51
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:09

quote="4532051:ПчёлкаIRON"
  flyman написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах

флай, чего ты не эмигрируешь?

слішком много стало "вільнолюдів", і я відчув, що Еуропа не гумова... та й нерухомий цоколь як написав Лібо "засмокчує" ... та й чекаю момента для "оточення Куйова кавалірками"


хермания то не поляндия!
подумай
====
гьола не хце вчить ді дойче шоп шпрехати.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14736
З нами з: 09.03.14
Подякував: 869 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:13

  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах


Коли виїзжаєш?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13686
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:14

  Kostia написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:Рейтинг фейсбука по состоянию на сейчас:
Не видать нам ипотеки3%безпервоговзноса.

Главное, чтоб фейсбучные избиратели дошли до участков. А то пенсы наголосуютф :D

Будем надеяться оба продуют

Коломойский - чемпион?
airmax78
 
Повідомлень: 27235
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:16

  Первый написав:
  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах


Коли виїзжаєш?

як тільки так і зразу, от зараз працюю над рекомендацієми від щирих німців для німців
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14736
З нами з: 09.03.14
Подякував: 869 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лумумбы введён в эксплуатацию. Эйрмакс, почему отказались от него?
Kostia
 
Повідомлень: 915
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:17

  Первый написав:Мрак поглощает вільнолюдей и адекватних форумчан.
Але ще трошки і світло буде відвойовувати позиції!

Нам цей найкоротший день і найдовшу ніч мороку витримати. І вже завтра, морок відступить перед світлом. Тримаємось!

Я вірю в світлі часи хрущиків.
10 зп програміста.

Реальная! 2к квартира ул Вифлиемская ( А. Шлихтера) 4
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/realna ... Bu4A9.html

Смакота! Це Вам не повітря над котллваном в жк севен за 36 куе 38 квадратів.

Я думаю, мож Захара семейный совет лишил интернета, когда понял, что пока он тут сидел, каждый день читал о том, что шлачек валится, всех по этому поводу критиковал, а между тем семейная спадщина сложилась в цене в 3 раза за 5 лет.
airmax78
 
Повідомлень: 27235
З нами з: 25.10.12
Подякував: 705 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 30603061306230633064>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1232, 1233, 1234
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12334 2159752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 01:03
l66
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.