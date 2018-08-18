Додано: Чет 20 гру, 2018 16:45

Юля на подсосе не только у него. А он спонсирует не только Юлю, но и, как минимум, кандидата Голобородько.[/quote]

Я еще кандидат Буковелько, который прописался на плюсах. Беня мастер раскладывать яйца...

Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.