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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3061306230633064>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:18

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  hume написав:Главное, чтоб фейсбучные избиратели дошли до участков. А то пенсы наголосуютф :D

Будем надеяться оба продуют

Коломойский - чемпион?

Он юлю не спонсирует?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:18

  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах


Коли виїзжаєш?

як тільки так і зразу, от зараз працюю над рекомендацієми від щирих німців для німців

Тре їхати. 2 зп = 1 цоколь.
1 рік - 6 цоколів. 2 роки - 12 цоколів...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:21

  Kostia написав:Лумумбы введён в эксплуатацию. Эйрмакс, почему отказались от него?

Ур0дливенький он в архитектурном плане + мутные схемы расчетов не понравились.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:23

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Будем надеяться оба продуют

Коломойский - чемпион?

Он юлю не спонсирует?

Юля на подсосе не только у него. А он спонсирует не только Юлю, но и, как минимум, кандидата Голобородько.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:45

Юля на подсосе не только у него. А он спонсирует не только Юлю, но и, как минимум, кандидата Голобородько.[/quote]
Я еще кандидат Буковелько, который прописался на плюсах. Беня мастер раскладывать яйца...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
KIM
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Главная елка Украины признана лучшей среди рождественских елок в Европе.

https://www.segodnya.ua/kiev/kwheretogo ... 99814.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:11

  freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.


Нажаль.

А якщо в формі медсестри да на пілоні то навіть программери сумують:-(
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:15

до сих пор трисет, как подумаю, что кто-то считает требования в виде аутлука и ксерокса завышенным на зп 700 уе. при чем те же возмущатели рассказывают, что 700 долл - пипец какая мега зп. так крестик или трусы?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:21

  freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.

Армия и флот держат людей более ранней пенсией+льготы, а не зарплатой.
Востаннє редагувалось UA в Чет 20 гру, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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