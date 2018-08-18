Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Юля на подсосе не только у него. А он спонсирует не только Юлю, но и, как минимум, кандидата Голобородько.[/quote] Я еще кандидат Буковелько, который прописался на плюсах. Беня мастер раскладывать яйца...
Договор, подписанный с Россией, не стоит бумаги, на которой написан. Отто фон Бисмарк.
Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
Нажаль.
А якщо в формі медсестри да на пілоні то навіть программери сумують:-(
до сих пор трисет, как подумаю, что кто-то считает требования в виде аутлука и ксерокса завышенным на зп 700 уе. при чем те же возмущатели рассказывают, что 700 долл - пипец какая мега зп. так крестик или трусы?
freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
Армия и флот держат людей более ранней пенсией+льготы, а не зарплатой.
Востаннє редагувалось UA в Чет 20 гру, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.