Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
як тільки так і зразу, от зараз працюю над рекомендацієми від щирих німців для німців
Тре їхати. 2 зп = 1 цоколь. 1 рік - 6 цоколів. 2 роки - 12 цоколів.. ==== ти щось погано вивчив матчасть: окруженіє Кийова кавалірками (гостинками) а не цоколями. На даний момент достаточно 3 шт: по одній на кажній вєтці метри. Як буде метра на Трою, буду думати о чітвьортій.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Вечер наступает, спать ложаться люди Заниматься "этим" мало уж кто будет
Секс - на 18 месте. Опубликован рейтинг главных удовольствий украинцев Украинцы предпочитают работу, телевизор и виртуальную жизнь сексу. Исследование показало, что секс является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны, пишет "Новое время". В рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте. Секс обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому. По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни
Недвижимость и доход от её аренды в списках не значится. Интересный факт, дети -на втором месте, а сам процесс-на 18-м. Это к тому, что потенциальных покупателей со временем будет меньше, как и потенциальных арендаторов меньше стало, рождённых в 1995-2000 г.г.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
А что жечь? Думаю о уровне доходов невоенных моряков вы и сами в курсе - вот куда тут смотреть надо
freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
Не зарплату, а оклад. Итоговая цифра, с учетом всех накруток, там выйдет в 2.5-3 раза больше.
freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
Не зарплату, а оклад. Итоговая цифра, с учетом всех накруток, там выйдет в 2.5-3 раза больше.
freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак. Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.
Не зарплату, а оклад. Итоговая цифра, с учетом всех накруток, там выйдет в 2.5-3 раза больше.
Поздно, зрада уже посеяна: "боевой командир, капитан флагмана украинского флота зарабатывает также как медсестра-оператор кассового аппарата с фейсбука, и меньше чем, прости господи, танцовщица из Звездного носорога. Шоколадный - предатель!"
Вже й німеччину відкрили. Їдь куй бабло. Знову щось не так. Тьфу.
Ну это уже надеюсь точно к дорожаю ?
"В январе-сентября застройщики сдали на 38% меньше жилья по сравнению с тремя кварталами прошлого года. Количество новых строек сокращается
Украинский рынок недвижимости показывает не лучшие результаты работы. За девять месяцев объем введенного в эксплуатацию жиль в Украине сократился на 36%, в Киеве — на 45%, а в Киевской области — на 33%, говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ. Данные Государственной службы статистики немного отличаются, но тоже свидетельствуют о падении рынка.
Киев и область теряют свои позиции. В январе-сентября на столичный регион пришлось 38% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья. За аналогичный период прошлого года — 41%.
Также сокращается доля однокомнатных квартир и увеличивается число трехкомнатных. Рынок перенасыщен предложениями, особенно в эконом-классе"