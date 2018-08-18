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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30613062306330643065>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:22

quote="4532071:Первый"
  flyman написав:
  Первый написав:
  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах


Коли виїзжаєш?

як тільки так і зразу, от зараз працюю над рекомендацієми від щирих німців для німців

Тре їхати. 2 зп = 1 цоколь.
1 рік - 6 цоколів. 2 роки - 12 цоколів..
====
ти щось погано вивчив матчасть:
окруженіє Кийова кавалірками (гостинками) а не цоколями.
На даний момент достаточно 3 шт: по одній на кажній вєтці метри.
Як буде метра на Трою, буду думати о чітвьортій.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:24

Вечер наступает, спать ложаться люди
Заниматься "этим" мало уж кто будет
Секс - на 18 месте. Опубликован рейтинг главных удовольствий украинцев
Украинцы предпочитают работу, телевизор и виртуальную жизнь сексу. Исследование показало, что секс является источником радости только для каждого пятого взрослого жителя страны, пишет "Новое время".
В рейтинге вещей, приносящих украинцам радость, первое место заняла семья. Ее назвали 74% респондентов. На втором месте - дети (63%), на третьем - друзья (49%). Секс в списке удовольствий оказался аж на 18-м месте.
Секс обогнали путешествия, работа, домашние животные, телевизор, интернет и даже работа по дому.
По данным HeadHunter Ukraine, 45% офисных сотрудников регулярно задерживаются на работе, а каждый пятый работает в выходные дни

Недвижимость и доход от её аренды в списках не значится. Интересный факт, дети -на втором месте, а сам процесс-на 18-м.
Это к тому, что потенциальных покупателей со временем будет меньше, как и потенциальных арендаторов меньше стало, рождённых в 1995-2000 г.г.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:26

  freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.

А что жечь? Думаю о уровне доходов невоенных моряков вы и сами в курсе - вот куда тут смотреть надо
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:35

  freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.

Не зарплату, а оклад. Итоговая цифра, с учетом всех накруток, там выйдет в 2.5-3 раза больше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:39

  airmax78 написав:
  freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.

Не зарплату, а оклад. Итоговая цифра, с учетом всех накруток, там выйдет в 2.5-3 раза больше.


У генпрокурора оклад к примеру 37 тыс.грн , а зарплата 104 тыс , после удержания налогов он получает на руки 84 тыс грн ( данные свежие, зп-октябрь )
https://strana.ua/news/170656-dokument- ... plata.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:00

flyman

Вже й німеччину відкрили. Їдь куй бабло. Знову щось не так. Тьфу.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:02

  Первый написав:flyman

Вже й німеччину відкрили. Їдь куй бабло. Знову щось не так. Тьфу.


Ну это уже надеюсь точно к дорожаю ? :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:04

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  freeze написав:Командиру корабля флагману украинского флота Сагайдачный собираются с января поднять зарплату до 21 тысяч, об этом обьявил МО Полторак.
Жгите еще про киевских медсестер с таким же окладом и умением работать с кассовым аппаратом.

Не зарплату, а оклад. Итоговая цифра, с учетом всех накруток, там выйдет в 2.5-3 раза больше.


У генпрокурора оклад к примеру 37 тыс.грн , а зарплата 104 тыс , после удержания налогов он получает на руки 84 тыс грн ( данные свежие, зп-октябрь )
https://strana.ua/news/170656-dokument- ... plata.html

Поздно, зрада уже посеяна: "боевой командир, капитан флагмана украинского флота зарабатывает также как медсестра-оператор кассового аппарата с фейсбука, и меньше чем, прости господи, танцовщица из Звездного носорога. Шоколадный - предатель!"
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:17

  zzzzzz написав:
  Первый написав:flyman

Вже й німеччину відкрили. Їдь куй бабло. Знову щось не так. Тьфу.


Ну это уже надеюсь точно к дорожаю ? :D


:D :mrgreen: :D :mrgreen:
"В январе-сентября застройщики сдали на 38% меньше жилья по сравнению с тремя кварталами прошлого года. Количество новых строек сокращается

Украинский рынок недвижимости показывает не лучшие результаты работы. За девять месяцев объем введенного в эксплуатацию жиль в Украине сократился на 36%, в Киеве — на 45%, а в Киевской области — на 33%, говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ. Данные Государственной службы статистики немного отличаются, но тоже свидетельствуют о падении рынка.

Киев и область теряют свои позиции. В январе-сентября на столичный регион пришлось 38% в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья. За аналогичный период прошлого года — 41%.

Также сокращается доля однокомнатных квартир и увеличивается число трехкомнатных. Рынок перенасыщен предложениями, особенно в эконом-классе"

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... dvijimosti

https://biz.liga.net/all/nedvizhimost/a ... dvijimosti
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:20

  Frant написав:
Также сокращается доля однокомнатных квартир и увеличивается число трехкомнатных. Рынок перенасыщен предложениями, особенно в эконом-классе"


https://ukranews.com/publication/2589-n ... -poslednym

согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )

Трешки будут тока дорожать)
Живите своим умом!
zzzzzz
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