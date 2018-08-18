Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )
Трешки будут тока дорожать)
А ты в 45 с тремя взрослыми(13-19лет) разнополыми детьми будешь всё так же спать на полу в гостинке? Или снимешь им покомнатно прелести на Борщаге/Трое, ну шоб подешевле газа було? Или пацанам уже в 16ть будешь шукать половую партнёршу со спадщыной в 70 метров минимум и субсидией?
согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )
Трешки будут тока дорожать)
А ты в 45 с тремя взрослыми(13-19лет) разнополыми детьми будешь всё так же спать на полу в гостинке? Или снимешь им покомнатно прелести на Борщаге/Трое, ну шоб подешевле газа було? Или пацанам уже в 16ть будешь шукать половую партнёршу со спадщыной в 70 метров минимум и субсидией?
В березані хутор купить і кізяками топити буде (газом то дорого).
ПчёлкаIRON написав:начитался я про ваши балконы и попалось интересное видео Северная Корея: поездка на автомобиле по не туристическому маршруту что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад
Вы правда хотите жить как в Северной Корее? Может еще таварища сталина с берией?
ПчёлкаIRON написав:начитался я про ваши балконы и попалось интересное видео Северная Корея: поездка на автомобиле по не туристическому маршруту что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад
Вы правда хотите жить как в Северной Корее? Может еще таварища сталина с берией?
trololo написав:до сих пор трисет, как подумаю, что кто-то считает требования в виде аутлука и ксерокса завышенным на зп 700 уе. при чем те же возмущатели рассказывают, что 700 долл - пипец какая мега зп. так крестик или трусы?
+ это мегазнания недоступные пересичным
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский