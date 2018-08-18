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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3063306430653066>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:22

  Прохожий написав:
  trololo написав:до сих пор трисет, как подумаю, что кто-то считает требования в виде аутлука и ксерокса завышенным на зп 700 уе. при чем те же возмущатели рассказывают, что 700 долл - пипец какая мега зп. так крестик или трусы?

+
это мегазнания недоступные пересичным :mrgreen:


А вы не узнавали сколько в гос. больницах получают медсестры ? ( с чаевыми )
Рекомендую узнать, тогда вы поймете что указанный перечень требований слегка завышен.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ПчёлкаIRON написав:что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад

Стеклить, сидеть в ресторанах и тем более ставить кондиционеры там некому - не за что. К тому же в субтропиках стеклить и смысла особого нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:52

  zzzzzz написав:А вы не узнавали сколько в гос. больницах получают медсестры ? ( с чаевыми )
Рекомендую узнать, тогда вы поймете что указанный перечень требований слегка завышен.

Так это же зрада, с одной стороны зарплаты у медсестёр низкие и все они уехали в Польшу.
А с другой стороны, медсестры зарабатывают столько, не официально, конечно, что 700 у.е их просто не интересует.
Но вас же такие противоречия не интересуют.
PS. Свободу ККЦ :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:55

  pesikot написав:
  zzzzzz написав:А вы не узнавали сколько в гос. больницах получают медсестры ? ( с чаевыми )
Рекомендую узнать, тогда вы поймете что указанный перечень требований слегка завышен.

Так это же зрада, с одной стороны зарплаты у медсестёр низкие и все они уехали в Польшу.
А с другой стороны, медсестры зарабатывают столько, не официально, конечно, что 700 у.е их просто не интересует.
Но вас же такие противоречия не интересуют.
PS. Свободу ККЦ :-)

Противоречия у вас в голове, ничего подобного я не говорил. Если у вас в голове искажение реальности это к дохтору)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:18

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:PS. Свободу ККЦ :-)

Противоречия у вас в голове, ничего подобного я не говорил. Если у вас в голове искажение реальности это к дохтору)

То есть, вы вообще не анализируете, что пишите :) Вы просто пишите
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:23

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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:42

  ПчёлкаIRON написав:уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!

Тай... на кармане перелет Катарами меньше 1000 долл за двоих. За оставшиеся 5 штук можно две недели с парой неутомимых таек зажигать на Пхукете.
Гоните своего турагента в... гм... ранеее бронирование)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:55

  antey1969 написав:
  ПчёлкаIRON написав:уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!

Тай... на кармане перелет Катарами меньше 1000 долл за двоих. За оставшиеся 5 штук можно две недели с парой неутомимых таек зажигать на Пхукете.
Гоните своего турагента в... гм... ранеее бронирование)))

добирает солидности респектушка :mrgreen:
летит по горящим max. за $1к, зато понтов наколотил тут на семёрку.
ранний брониратор :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:05

  Yuri_T написав:
  antey1969 написав:
  ПчёлкаIRON написав:уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!

Тай... на кармане перелет Катарами меньше 1000 долл за двоих. За оставшиеся 5 штук можно две недели с парой неутомимых таек зажигать на Пхукете.
Гоните своего турагента в... гм... ранеее бронирование)))

добирает солидности респектушка :mrgreen:
летит по горящим max. за $1к, зато понтов наколотил тут на семёрку.
ранний брониратор :mrgreen:


Юра, как там элит отдых в сумах? :mrgreen:
ПчёлкаIRON
 
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