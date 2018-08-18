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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 20 гру, 2018 19:22
Прохожий написав: trololo написав:
до сих пор трисет, как подумаю, что кто-то считает требования в виде аутлука и ксерокса
завышенным на зп 700 уе. при чем те же возмущатели рассказывают, что 700 долл - пипец какая мега зп. так крестик или трусы?
+
это мегазнания недоступные пересичным
А вы не узнавали сколько в гос. больницах получают медсестры ? ( с чаевыми )
Рекомендую узнать, тогда вы поймете что указанный перечень требований слегка завышен.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:29
уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!
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ПчёлкаIRON
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:30
ПчёлкаIRON написав:
что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад
Стеклить, сидеть в ресторанах и тем более ставить кондиционеры там некому - не за что. К тому же в субтропиках стеклить и смысла особого нет
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:52
zzzzzz написав:
А вы не узнавали сколько в гос. больницах получают медсестры ? ( с чаевыми )
Рекомендую узнать, тогда вы поймете что указанный перечень требований слегка завышен.
Так это же зрада, с одной стороны зарплаты у медсестёр низкие и все они уехали в Польшу.
А с другой стороны, медсестры зарабатывают столько, не официально, конечно, что 700 у.е их просто не интересует.
Но вас же такие противоречия не интересуют.
PS. Свободу ККЦ
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Чет 20 гру, 2018 19:55
pesikot написав: zzzzzz написав:
А вы не узнавали сколько в гос. больницах получают медсестры ? ( с чаевыми )
Рекомендую узнать, тогда вы поймете что указанный перечень требований слегка завышен.
Так это же зрада, с одной стороны зарплаты у медсестёр низкие и все они уехали в Польшу.
А с другой стороны, медсестры зарабатывают столько, не официально, конечно, что 700 у.е их просто не интересует.
Но вас же такие противоречия не интересуют.
PS. Свободу ККЦ
Противоречия у вас в голове, ничего подобного я не говорил. Если у вас в голове искажение реальности это к дохтору)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:18
zzzzzz написав: pesikot написав:
PS. Свободу ККЦ
Противоречия у вас в голове, ничего подобного я не говорил. Если у вас в голове искажение реальности это к дохтору)
То есть, вы вообще не анализируете, что пишите
Вы просто пишите
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:23
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baraka
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:42
ПчёлкаIRON написав:
уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!
Тай... на кармане перелет Катарами меньше 1000 долл за двоих. За оставшиеся 5 штук можно две недели с парой неутомимых таек зажигать на Пхукете.
Гоните своего турагента в... гм... ранеее бронирование)))
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antey1969
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:55
antey1969 написав: ПчёлкаIRON написав:
уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!
Тай... на кармане перелет Катарами меньше 1000 долл за двоих. За оставшиеся 5 штук можно две недели с парой неутомимых таек зажигать на Пхукете.
Гоните своего турагента в... гм... ранеее бронирование)))
добирает солидности респектушка
летит по горящим max. за $1к, зато понтов наколотил тут на семёрку.
ранний брониратор
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:05
Yuri_T написав: antey1969 написав: ПчёлкаIRON написав:
уже мой тураген прислал прайс на раннее бронирование турции.
6100 евро на 2 недели.
атас!
Тай... на кармане перелет Катарами меньше 1000 долл за двоих. За оставшиеся 5 штук можно две недели с парой неутомимых таек зажигать на Пхукете.
Гоните своего турагента в... гм... ранеее бронирование)))
добирает солидности респектушка
летит по горящим max. за $1к, зато понтов наколотил тут на семёрку.
ранний брониратор
Юра, как там элит отдых в сумах?
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ПчёлкаIRON
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