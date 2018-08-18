RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3061306230633064

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:39

  zzzzzz написав:
  Frant написав:
Также сокращается доля однокомнатных квартир и увеличивается число трехкомнатных. Рынок перенасыщен предложениями, особенно в эконом-классе"


https://ukranews.com/publication/2589-n ... -poslednym

согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )

Трешки будут тока дорожать)

А ты в 45 с тремя взрослыми(13-19лет) разнополыми детьми будешь всё так же спать на полу в гостинке?
Или снимешь им покомнатно прелести на Борщаге/Трое, ну шоб подешевле газа було?
Или пацанам уже в 16ть будешь шукать половую партнёршу со спадщыной в 70 метров минимум и субсидией?
барабашов
 
Повідомлень: 1226
З нами з: 16.06.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:42

  барабашов написав:
  zzzzzz написав:
  Frant написав:
Также сокращается доля однокомнатных квартир и увеличивается число трехкомнатных. Рынок перенасыщен предложениями, особенно в эконом-классе"


https://ukranews.com/publication/2589-n ... -poslednym

согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )

Трешки будут тока дорожать)

А ты в 45 с тремя взрослыми(13-19лет) разнополыми детьми будешь всё так же спать на полу в гостинке?
Или снимешь им покомнатно прелести на Борщаге/Трое, ну шоб подешевле газа було?
Или пацанам уже в 16ть будешь шукать половую партнёршу со спадщыной в 70 метров минимум и субсидией?

В березані хутор купить і кізяками топити буде (газом то дорого).
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13689
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:45

Первый, Барабашов, если говорить о вторичке 15+ лет то много пенсионеров по 1-2 человека живут в трешках.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29751
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2920 раз.
Подякували: 4841 раз.
 
Профіль
10
2
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

начитался я про ваши балконы и попалось интересное видео
Северная Корея: поездка на автомобиле по не туристическому маршруту

что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 55
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 19:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ПчёлкаIRON написав:что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад

Стеклить, сидеть в ресторанах и тем более ставить кондиционеры там некому - не за что. К тому же в субтропиках стеклить и смысла особого нет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23016
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5185 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:34

кое что новое о застройках... www.youtube.com/watch?v=izcVWlXSj40&t=3s
морда
 
Повідомлень: 804
З нами з: 04.10.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:35

  Yuri_T написав:
  ПчёлкаIRON написав:Юра, как там элит отдых в сумах? :mrgreen:

извини, дружище.
видишь, прохожему не нравится про сумы.
я тебе потом расскажу...

извини, я в сумы в обозримом будущем не собираюсь.
у меня на жизнь другие планы :mrgreen:
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 55
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:36

  trololo написав:Респект скачущий по обменкам ради 200 грн покупает Турцию за 6куе. Это лал

а шо такое? там 200 грн ...там 200 грн, так и на турцию насобирал :roll:
ПчёлкаIRON
 
Повідомлень: 55
З нами з: 15.11.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3061306230633064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1232, 1233, 1234
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12338 2160087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 22:45
medasept
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3320
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1861
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.