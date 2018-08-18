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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:04
ПчёлкаIRON написав:
а пока нужен полный сервис
даже очень нужен человек на пляже который профессионально протирает очки. У меня так не получается, вегда разводы. В МР такой человек есть.
А сколько этот человек зарабатывает? Я умею протирать очки без разводов. Закинь плз мое резюме в МР, когда там будешь?
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airmax78
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:07
airmax78 написав: ПчёлкаIRON написав:
а пока нужен полный сервис
даже очень нужен человек на пляже который профессионально протирает очки. У меня так не получается, вегда разводы. В МР такой человек есть.
А сколько этот человек зарабатывает? Я умею протирать очки без разводов. Закинь плз мое резюме в МР, когда там будешь?
Пчела рассмешил ))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:32
zzzzzz написав: airmax78 написав: ПчёлкаIRON написав:
а пока нужен полный сервис
даже очень нужен человек на пляже который профессионально протирает очки. У меня так не получается, вегда разводы. В МР такой человек есть.
А сколько этот человек зарабатывает? Я умею протирать очки без разводов. Закинь плз мое резюме в МР, когда там будешь?
Пчела рассмешил ))))
Он не шутит. Там есть такой специалист. Я не уверен, что он сертифицированный, но то, что там такой специалист есть - это 100%. Когда ты на отдыхе в MR - ты не должен думать о том, как и чем тебе протереть очки.
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airmax78
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:06
airmax78 написав:
Он не шутит. Там есть такой специалист. Я не уверен, что он сертифицированный, но то, что там такой специалист есть - это 100%. Когда ты на отдыхе в MR - ты не должен думать о том, как и чем тебе протереть очки.
Т.е. те кто не носит очки переплачивают за неоказанные услуги ? Нехорошо...
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Alex6
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:12
Alex6 написав: airmax78 написав:
Он не шутит. Там есть такой специалист. Я не уверен, что он сертифицированный, но то, что там такой специалист есть - это 100%. Когда ты на отдыхе в MR - ты не должен думать о том, как и чем тебе протереть очки.
Т.е. те кто не носит очки переплачивают за неоказанные услуги ? Нехорошо...
Там солнце. Там все носят очки.
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airmax78
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