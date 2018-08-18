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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3062306330643065

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:04

  ПчёлкаIRON написав:а пока нужен полный сервис
даже очень нужен человек на пляже который профессионально протирает очки. У меня так не получается, вегда разводы. В МР такой человек есть.

А сколько этот человек зарабатывает? Я умею протирать очки без разводов. Закинь плз мое резюме в МР, когда там будешь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:07

  airmax78 написав:
  ПчёлкаIRON написав:а пока нужен полный сервис
даже очень нужен человек на пляже который профессионально протирает очки. У меня так не получается, вегда разводы. В МР такой человек есть.

А сколько этот человек зарабатывает? Я умею протирать очки без разводов. Закинь плз мое резюме в МР, когда там будешь?

Пчела рассмешил ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 00:32

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  ПчёлкаIRON написав:а пока нужен полный сервис
даже очень нужен человек на пляже который профессионально протирает очки. У меня так не получается, вегда разводы. В МР такой человек есть.

А сколько этот человек зарабатывает? Я умею протирать очки без разводов. Закинь плз мое резюме в МР, когда там будешь?

Пчела рассмешил ))))

Он не шутит. Там есть такой специалист. Я не уверен, что он сертифицированный, но то, что там такой специалист есть - это 100%. Когда ты на отдыхе в MR - ты не должен думать о том, как и чем тебе протереть очки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:06

  airmax78 написав:Он не шутит. Там есть такой специалист. Я не уверен, что он сертифицированный, но то, что там такой специалист есть - это 100%. Когда ты на отдыхе в MR - ты не должен думать о том, как и чем тебе протереть очки.


Т.е. те кто не носит очки переплачивают за неоказанные услуги ? Нехорошо...
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 01:12

  Alex6 написав:
  airmax78 написав:Он не шутит. Там есть такой специалист. Я не уверен, что он сертифицированный, но то, что там такой специалист есть - это 100%. Когда ты на отдыхе в MR - ты не должен думать о том, как и чем тебе протереть очки.


Т.е. те кто не носит очки переплачивают за неоказанные услуги ? Нехорошо...

Там солнце. Там все носят очки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 06:35

  flyman написав:і хіт сезона (не помаранчовий):
https://news.finance.ua/ua/news/-/440906/v-nimechchyni-sprostyly-umovy-migratsiyi-kvalifikovanyh-kadriv
чекаєм забиті вікна не тільки в Чабанах

Рожевоокулярники того не бачать і не чують.

Далі окружної дороги і бориспільського аеропорту - вони не їздять.

Чому нема нових свіжих байок про "дорожай" і заробки в Києві???
Де блазні??
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:52

  ПчёлкаIRON написав:что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад

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speedsx
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:06

  speedsx написав:
  ПчёлкаIRON написав:что сразу бросается в глаза: низкая плотность застройки, чистота, всю люди на работе а не в ресторарах и никто не стеклит БАЛКОНЫ!!!! даже кондиционеры не ставят на фасад

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Это нежилое
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ПчёлкаIRON написав:Северная Корея: поездка на автомобиле по не туристическому маршруту

пару лет назад, на каком-то третьесортном киевском телеканале увидел хронику 1979 или 1980 года, цветную, снимали Киев перед Олимпиадой. По Крещатику едут 1-2 машины, по набережной-та же ситуация: все на работе. В Корее пока что тоже "СССР".
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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