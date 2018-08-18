Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )
Трешки будут тока дорожать)
А ты в 45 с тремя взрослыми(13-19лет) разнополыми детьми будешь всё так же спать на полу в гостинке? Или снимешь им покомнатно прелести на Борщаге/Трое, ну шоб подешевле газа було? Или пацанам уже в 16ть будешь шукать половую партнёршу со спадщыной в 70 метров минимум и субсидией?
согласно новой програме сотрудничества с МВФ следующее повышение цены на газ 1 мая , примерно до 9717 и с 1 января 2020 , примерно до 12000 ( до уровня рынка )
Трешки будут тока дорожать)
А ты в 45 с тремя взрослыми(13-19лет) разнополыми детьми будешь всё так же спать на полу в гостинке? Или снимешь им покомнатно прелести на Борщаге/Трое, ну шоб подешевле газа було? Или пацанам уже в 16ть будешь шукать половую партнёршу со спадщыной в 70 метров минимум и субсидией?
В березані хутор купить і кізяками топити буде (газом то дорого).
ПчёлкаIRON написав:Северная Корея: поездка на автомобиле по не туристическому маршруту
пару лет назад, на каком-то третьесортном киевском телеканале увидел хронику 1979 или 1980 года, цветную, снимали Киев перед Олимпиадой. По Крещатику едут 1-2 машины, по набережной-та же ситуация: все на работе. В Корее пока что тоже "СССР".
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
ПчёлкаIRON написав:Северная Корея: поездка на автомобиле по не туристическому маршруту
пару лет назад, на каком-то третьесортном киевском телеканале увидел хронику 1979 или 1980 года, цветную, снимали Киев перед Олимпиадой. По Крещатику едут 1-2 машины, по набережной-та же ситуация: все на работе. В Корее пока что тоже "СССР".
Не пойму кстати зачем предки еще в 30-60-е годы такие широкие дороги строили в городах, заботились о будущих потомках в пробках?
Кстати еще в 20-х годах движение было не слабое, вот видео как товарищ попал под лошадь.