Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:49

freeze написав: _Mykola_ написав: Libo написав: Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!

Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!

В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии". В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".



А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги, боялись нападения индейцев? ))) А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги, боялись нападения индейцев? )))

шоб не утонул в конском навозыЛюди сплошь и рядом попадали под лошадь или повозку. В Нью-Йорке из за лошадей в 1900 году погибло 200 человек — или один человек на 17 тысяч жителей города. В том же Нью-Йорке, но уже в 2007, в результате ДТП с участием автомобилей, погибло 274 жителя — или один человек из 30 тысяч населения.Как видите, вероятность погибнуть от лошади в 1900 году у нью-йоркца была выше, нежели от автомобиля в 2007 году. Но это всё еще были лишь цветочки от пребывания лошадей в большом городе.Гораздо больше проблем в городах было из за конского навоза. Для понимания ситуации: одна лошадь производит около 10 килограмм навоза в день. Ну а 200 тысяч тогдашних нью-йоркских лошадей производили около 2 тысяч тонн навоза. Каждый день.Итог такой неприятной тенденции не заставил себя долго ждать — уже к 1894 году улицы Нью-Йорка оказались переполненными конским навозом.Именно. Всё дело в том, что навоз, размокая под осенними дождями, так и норовил проникнуть в подвалы и на первые этажи к достопочтенным нью-йоркцам, а приподнятый тротуар должен был обеспечить хоть какую-то первичную защиту от жидкой фракции этого конского чуда, громоздящегося поверх мостовой.Современная элегантная приподнятость первых этажей старых домов в Нью Йорке тоже связана с реальной и весьма острой необходимостью хоть как-то приподняться над морем этого жидкого проклятия."Великий навозный кризис", потребовавший концентрации всех сил крупных городов Америки, впервые разразился в 1894 году...