Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Давайте голосовалку обновим. Вопрос: Куда делся Захар??? и варианты ответа устал и ушёл учитывая способности, был нанят коллекторами\ пострадал от рук титушек застройщика делает ремонт на Милославской 2 под сдачу уехал в Польшу открыл свое риелтерское агентство Получил должность в ГАСК или Минстець и т.д.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
freeze написав:Не пойму кстати зачем предки еще в 30-60-е годы такие широкие дороги строили в городах, заботились о будущих потомках в пробках?
За разработку городского плана и архитектуры Вашингтона - будущей столицы США - в ХУІІІ в. отвечали лично масоны Джордж Вашингтон и архитектор Питер Шарль Ланфан. Так вот они уже тогда планировали магистральные радиальные авенью через весь город (которые в форме шестиконечной звезды) по три полосы в каждую сторону... Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!
В Нью-Йорке на Манхатенне в то же время закладывали паралаллельные авенью с односторонним движением в 10 полос! В эпоху лошадей и ишаков!
У масонов дар. Они знают будущее. Видят на несколько веков вперед.
История как достойные вильнолюды принимают решения. "Перед тим як вносити зміни в генплан, в місті провели фейкові слухання. На них представили документ згідно з яким в місті є морський порт, узбережжя Чорного моря та лиман у місті під Києвом. "З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища м. Очакова у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно епідеміологічного контролю території, органами місцевого самоуправління”, – сказано на сторінці 96 оновленого Генерального плану Ірпеня, який потрапив на початку грудня в руки актівістів."
Libo написав:Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!
В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".
Libo написав:Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!
В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".
А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги, боялись нападения индейцев? )))
Libo написав:Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!
В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".
А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги, боялись нападения индейцев? )))
Люди сплошь и рядом попадали под лошадь или повозку. В Нью-Йорке из за лошадей в 1900 году погибло 200 человек — или один человек на 17 тысяч жителей города. В том же Нью-Йорке, но уже в 2007, в результате ДТП с участием автомобилей, погибло 274 жителя — или один человек из 30 тысяч населения. Как видите, вероятность погибнуть от лошади в 1900 году у нью-йоркца была выше, нежели от автомобиля в 2007 году. Но это всё еще были лишь цветочки от пребывания лошадей в большом городе. Гораздо больше проблем в городах было из за конского навоза. Для понимания ситуации: одна лошадь производит около 10 килограмм навоза в день. Ну а 200 тысяч тогдашних нью-йоркских лошадей производили около 2 тысяч тонн навоза. Каждый день. Итог такой неприятной тенденции не заставил себя долго ждать — уже к 1894 году улицы Нью-Йорка оказались переполненными конским навозом.
Именно такая неприятная ситуация с навозом и родила нам современное прочтение тротуара, как части улицы, немного приподнятой над общим полотном дороги. Всё дело в том, что навоз, размокая под осенними дождями, так и норовил проникнуть в подвалы и на первые этажи к достопочтенным нью-йоркцам, а приподнятый тротуар должен был обеспечить хоть какую-то первичную защиту от жидкой фракции этого конского чуда, громоздящегося поверх мостовой. Современная элегантная приподнятость первых этажей старых домов в Нью Йорке тоже связана с реальной и весьма острой необходимостью хоть как-то приподняться над морем этого жидкого проклятия.
"Великий навозный кризис", потребовавший концентрации всех сил крупных городов Америки, впервые разразился в 1894 году...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 гру, 2018 10:56, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:не вже це ті самі вільнолюди, яких обливають брудом Первий, трололло, ККЦ, галядрель, Прохожий і Ко? черговий тиждень болю, зради і зубожиння
Ну не будем обижать достойных депутатиков разного уровня. Они же не врозеточники, могут позволить себе сразу застекленный балкон. А вот титушки иХние, те да, еще и здоровьем рискуют, отстаивая развитие населенных пунктов.