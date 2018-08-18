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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3062306330643065

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:46

  airmax78 написав:А все-таки, где Захар?

Давайте голосовалку обновим. Вопрос: Куда делся Захар???
и варианты ответа
устал и ушёл
учитывая способности, был нанят коллекторами\
пострадал от рук титушек застройщика
делает ремонт на Милославской 2 под сдачу
уехал в Польшу
открыл свое риелтерское агентство
Получил должность в ГАСК или Минстець
и т.д.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:02

  freeze написав:Не пойму кстати зачем предки еще в 30-60-е годы такие широкие дороги строили в городах, заботились о будущих потомках в пробках?


За разработку городского плана и архитектуры Вашингтона - будущей столицы США - в ХУІІІ в. отвечали лично масоны Джордж Вашингтон и архитектор Питер Шарль Ланфан. Так вот они уже тогда планировали магистральные радиальные авенью через весь город (которые в форме шестиконечной звезды) по три полосы в каждую сторону...
Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!

В Нью-Йорке на Манхатенне в то же время закладывали паралаллельные авенью с односторонним движением в 10 полос! В эпоху лошадей и ишаков!

У масонов дар. Они знают будущее. Видят на несколько веков вперед.
8) 8) 8)


https://www.youtube.com/watch?v=QwdewcR6Lb4
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://telegra.ph/Tut-bude-l%D1%96s-visotok-yak-v-%D0%86rpen%D1%96-zm%D1%96nili-genplan-12-19?fbclid=IwAR1DIXYSp-zdkt0agwariHGtZQD3oChDOJS-c93w1r9qhIEL8i20euX4MiY"Тут буде ліс висоток: як в Ірпені змінили генплан"

История как достойные вильнолюды принимают решения.
"Перед тим як вносити зміни в генплан, в місті провели фейкові слухання.
На них представили документ згідно з яким в місті є морський порт, узбережжя Чорного моря та лиман у місті під Києвом.
"З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища м. Очакова у проекті рекомендовано виконати ряд планувальних і технічних заходів. Намічений комплекс заходів повинен реалізовуватись через дію законів України щодо екологічного стану та санітарно епідеміологічного контролю території, органами місцевого самоуправління”, – сказано на сторінці 96 оновленого Генерального плану Ірпеня, який потрапив на початку грудня в руки актівістів."
:mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:29

  Libo написав:Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!

В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:44

  _Mykola_ написав:
  Libo написав:Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!

В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".


А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги, боялись нападения индейцев? )))
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:49

  freeze написав:
  _Mykola_ написав:
  Libo написав:Шестиполосные городские магистрали, когда ездили исключительно на лошадях и ишаках, за 200 лет до появления машин, когда в Европе только чтоб всадник с копьем проезжал или телега! А масоны уже готовились к интенсивному многополосному автомобильному движениюс 18-го века!

В СССР всегда готовились к войне, потому и строили так чтобы разваленные здания не перекрывали дороги. Сейчас, кстати, ввели такие же "линии".


А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги, боялись нападения индейцев? )))

шоб не утонул в конском навозы
https://crustgroup.livejournal.com/59826.html

Люди сплошь и рядом попадали под лошадь или повозку. В Нью-Йорке из за лошадей в 1900 году погибло 200 человек — или один человек на 17 тысяч жителей города. В том же Нью-Йорке, но уже в 2007, в результате ДТП с участием автомобилей, погибло 274 жителя — или один человек из 30 тысяч населения.
Как видите, вероятность погибнуть от лошади в 1900 году у нью-йоркца была выше, нежели от автомобиля в 2007 году. Но это всё еще были лишь цветочки от пребывания лошадей в большом городе.
Гораздо больше проблем в городах было из за конского навоза. Для понимания ситуации: одна лошадь производит около 10 килограмм навоза в день. Ну а 200 тысяч тогдашних нью-йоркских лошадей производили около 2 тысяч тонн навоза. Каждый день.
Итог такой неприятной тенденции не заставил себя долго ждать — уже к 1894 году улицы Нью-Йорка оказались переполненными конским навозом.

Именно такая неприятная ситуация с навозом и родила нам современное прочтение тротуара, как части улицы, немного приподнятой над общим полотном дороги. Всё дело в том, что навоз, размокая под осенними дождями, так и норовил проникнуть в подвалы и на первые этажи к достопочтенным нью-йоркцам, а приподнятый тротуар должен был обеспечить хоть какую-то первичную защиту от жидкой фракции этого конского чуда, громоздящегося поверх мостовой.
Современная элегантная приподнятость первых этажей старых домов в Нью Йорке тоже связана с реальной и весьма острой необходимостью хоть как-то приподняться над морем этого жидкого проклятия.

"Великий навозный кризис", потребовавший концентрации всех сил крупных городов Америки, впервые разразился в 1894 году...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 гру, 2018 10:56, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:А Вашингтоне тогда почему строили широкие дороги,
Карета и пара лошадей занимают гораздо больше места, чем легковое авто...а скорость -сами понимаете.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:55

  flyman написав:не вже це ті самі вільнолюди, яких обливають брудом Первий, трололло, ККЦ, галядрель, Прохожий і Ко?
черговий тиждень болю, зради і зубожиння


Ну не будем обижать достойных депутатиков разного уровня. Они же не врозеточники, могут позволить себе сразу застекленный балкон. А вот титушки иХние, те да, еще и здоровьем рискуют, отстаивая развитие населенных пунктов.
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