RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3063306430653066

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:57

  _Mykola_ написав:https://biz.liga.net/all/tek/novosti/minregion-izmenil-pravila-ustanovki-v-kvartirah-gazovyh-kotlov
"В Украине запретили газовые котлы в новых многоэтажках

Теперь в жилых домах выше 3 этажей запрещено размещение газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания"
Ну наконец-то.

А как же теперь будут отапливать говнострои в Ипенях?
UA
 
Повідомлень: 3319
З нами з: 19.07.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:08

  UA написав:А как же теперь будут отапливать говнострои в Ипенях?

Старые - так же.
Новые электроотоплением или котельной.
Еще бы газовые плиты в многоэтажках так же запретили...
_Mykola_
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 09.02.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:18

  _Mykola_ написав:https://biz.liga.net/all/tek/novosti/minregion-izmenil-pravila-ustanovki-v-kvartirah-gazovyh-kotlov
"В Украине запретили газовые котлы в новых многоэтажках

Теперь в жилых домах выше 3 этажей запрещено размещение газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания"
Ну наконец-то.

так шо уже взриваццо не буде газ, совсэм-совсем?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14735
З нами з: 09.03.14
Подякував: 869 раз.
Подякували: 845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:36

  _Mykola_ написав:
  UA написав:А как же теперь будут отапливать говнострои в Ипенях?

Старые - так же.
Новые электроотоплением или котельной.
Еще бы газовые плиты в многоэтажках так же запретили...

Мощностей электроэнергии в Ипенях хватит?
Вопрос избыточного предложения на ОКРЖН решился самым неожиданным образом.
UA
 
Повідомлень: 3319
З нами з: 19.07.08
Подякував: 262 раз.
Подякували: 371 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:37

  flyman написав:так шо уже взриваццо не буде газ, совсэм-совсем?

Будет, плиты ж газовые не запретили, да и только в новых домах, а в старых будет использоваться как и ранее.
Хотя даже если газовики удивляются простой диэлектрической вставке между шлангом из нержавейки и газовой плитой с электроподжигом, и признаются, что ставят их единицы.
А уж о качественных многослойных шлангах за сотни гривен, даже не заикаются.
Обычные резиновые нужно регулярно менять, но то из области фантастики...
Поэтому взрывы будут и дальше.
А с учетом почти 90% вероятности, что в подьезде хоть один какой-нибудь из д...в-вольнолюдь, обязательно снес несущую стенку или вырезал проемчик, складывающиеся подьезды у нас впереди.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 21 гру, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3299
З нами з: 09.02.09
Подякував: 493 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Investor_K написав:
  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А все-таки, где Захар?

Давайте голосовалку обновим. Вопрос: Куда делся Захар???
и варианты ответа
устал и ушёл
учитывая способности, был нанят коллекторами\
пострадал от рук титушек застройщика
делает ремонт на Милославской 2 под сдачу
уехал в Польшу
открыл свое риелтерское агентство
Получил должность в ГАСК или Минстець
и т.д.


Может админы могут помочь ответить на этот вопрос?
Неизвестно
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23019
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1100 раз.
Подякували: 5186 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:43

БВС,16Б 3-к квартира на Соцгороде, бул.Верховного Совета,16Б мДарница
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bvs-16 ... BBkGT.html


Па 600 за квадрат.
Мммм. Смакота. Хто чекав дешевія щоб взяти? Цей час настав.
І з сусідами все ок. Ніяких там суддів та прокурорів.
І не дай бог конечно, але дорожать не буде. Налітай. Ціна досягнута.

І НАВІТЬ КІМНАТИ ПО 15 КВ.М. !!!!!!

Можна іпашить фасад і в хвіст в гриву.
Ліфт не зламається.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13690
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1801 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3063306430653066
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1233, 1234, 1235
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12340 2160589
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 гру, 2018 11:23
_Mykola_
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 3392
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 1893
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.