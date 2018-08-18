Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:https://biz.liga.net/all/tek/novosti/minregion-izmenil-pravila-ustanovki-v-kvartirah-gazovyh-kotlov "В Украине запретили газовые котлы в новых многоэтажках
Теперь в жилых домах выше 3 этажей запрещено размещение газовых теплогенераторов с закрытыми и открытыми камерами сгорания" Ну наконец-то.
так шо уже взриваццо не буде газ, совсэм-совсем?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:так шо уже взриваццо не буде газ, совсэм-совсем?
Будет, плиты ж газовые не запретили, да и только в новых домах, а в старых будет использоваться как и ранее. Хотя даже если газовики удивляются простой диэлектрической вставке между шлангом из нержавейки и газовой плитой с электроподжигом, и признаются, что ставят их единицы. А уж о качественных многослойных шлангах за сотни гривен, даже не заикаются. Обычные резиновые нужно регулярно менять, но то из области фантастики... Поэтому взрывы будут и дальше. А с учетом почти 90% вероятности, что в подьезде хоть один какой-нибудь из д...в-вольнолюдь, обязательно снес несущую стенку или вырезал проемчик, складывающиеся подьезды у нас впереди.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 21 гру, 2018 12:40, всього редагувалось 1 раз.
Давайте голосовалку обновим. Вопрос: Куда делся Захар??? и варианты ответа устал и ушёл учитывая способности, был нанят коллекторами\ пострадал от рук титушек застройщика делает ремонт на Милославской 2 под сдачу уехал в Польшу открыл свое риелтерское агентство Получил должность в ГАСК или Минстець и т.д.
Может админы могут помочь ответить на этот вопрос?
Па 600 за квадрат. Мммм. Смакота. Хто чекав дешевія щоб взяти? Цей час настав. І з сусідами все ок. Ніяких там суддів та прокурорів. І не дай бог конечно, але дорожать не буде. Налітай. Ціна досягнута.