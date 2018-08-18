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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3065306630673068>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:20

2комнатная,теплая квартира в кирпичном доме,ул. Шепелева,10
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2komna ... C5zYS.html

44 квадрата за 27 куе і це без удару пачкой баксів по наглій морді продавана.

Теплий хрущик, цегла, садки, стадіони і школи. Вільнолюди, всі опції з голосування.
Що не так? Як може геос поряд парить за більші гроші пінопластову скворешню на етапі котловану ????

Прошу мені пояснити, адже чомусь моя позиція, що тре зливати совкошлак зустрічає велике непорозуміння в рядах вільнолюдей.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 21 гру, 2018 13:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:21

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:А все-таки, где Захар?

Давайте голосовалку обновим. Вопрос: Куда делся Захар???
и варианты ответа
устал и ушёл
учитывая способности, был нанят коллекторами\
пострадал от рук титушек застройщика
делает ремонт на Милославской 2 под сдачу
уехал в Польшу
открыл свое риелтерское агентство
Получил должность в ГАСК или Минстець
и т.д.

А внезапно происходящие удары судьбы не рассматривали?
Например, инсульт, авария, встреча с Богом...
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:25

  Первый написав:2комнатная,теплая квартира в кирпичном доме,ул. Шепелева,10
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/2komna ... C5zYS.html

44 квадрата за 27 куе і це без удару какой баксів на наглій морді продавана.

Теплий хрущик, цегла, садки, стадіони і школи. Вільнолюди, всі опції з голосування.
Що не так? Як може геос поряд парить за більші гроші пінопластову скворешню на етапі котловану ????

Паркет, окремі туалет і ванна, нові вікна, чистий підїзд, недалеко до метро.
І жодного дорожаю))))

Я недарма 100 000 разів писав, що "дорожай" спостерігається лише в рожевоокулярних головах! :mrgreen:

Нагадаю рилам-новобудівцям, яких тут кожна друга обліківка: половина ринку в Києві - це "вторинка"!

На вторинці немає жодного "дорожаю", за що подяка п. Першому :mrgreen:

Ринок "новохрущів" в 2019-2010 чекають вельми важкі часи...
Негативна демографія, шалена еміграція і тиск "вторинки" - каменем чавлять "первинку".

Скоро почуємо зойки продаванів "неохрущів". :twisted:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:52

  Первый написав:БВС,16Б 3-к квартира на Соцгороде, бул.Верховного Совета,16Б мДарница
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bvs-16 ... BBkGT.html


Па 600 за квадрат.
Мммм. Смакота. Хто чекав дешевія щоб взяти? Цей час настав.
І з сусідами все ок. Ніяких там суддів та прокурорів.
І не дай бог конечно, але дорожать не буде. Налітай. Ціна досягнута.

І НАВІТЬ КІМНАТИ ПО 15 КВ.М. !!!!!!

Можна іпашить фасад і в хвіст в гриву.
Ліфт не зламається.

Вільнолюди. Все як Вам подобається - жодного натяку на невистні Вам "модні мопи". НАДА БРАТЬ

Тим більше повністю відповідає першим 5 ти критеріям по голосуванню. І зручна новація, і раціональне планування, і ЦІНА, і якість будівництва не те що зараз парять омно.
Все Як більшість любить.
Чи все таки ні?


И для примера хата той же площади но в опе мира, без метро, без садиков, школ, парковок, метро, но с перфораторами и качеством строительства "не тем как когда то строили"...


ЖК Варшавский, продажа видовой 2 ком., 58 кв.м. панорамные окна, сдан
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-va ... C2DJf.html
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:00

  Первый написав:
И для примера хата той же площади но в опе мира, без метро, без садиков, школ, парковок, метро, но с перфораторами и качеством строительства "не тем как когда то строили"...


ЖК Варшавский, продажа видовой 2 ком., 58 кв.м. панорамные окна, сдан
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-va ... C2DJf.html


А к чему этот приступ? Это же хорошо, что у покупателя есть выбор.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:04

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:так шо уже взриваццо не буде газ, совсэм-совсем?

Будет, плиты ж газовые не запретили, да и только в новых домах, а в старых будет использоваться как и ранее.
Хотя даже если газовики удивляются простой диэлектрической вставке между шлангом из нержавейки и газовой плитой с электроподжигом, и признаются, что ставят их единицы.
А уж о качественных многослойных шлангах за сотни гривен, даже не заикаются.
Обычные резиновые нужно регулярно менять, но то из области фантастики...
Поэтому взрывы будут и дальше.
А с учетом почти 90% вероятности, что в подьезде хоть один какой-нибудь из д...в-вольнолюдь, обязательно снес несущую стенку или вырезал проемчик, складывающиеся подьезды у нас впереди.

так вчом "перемога" от запрєта?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:05

  Первый написав:БВС,16Б 3-к квартира на Соцгороде, бул.Верховного Совета,16Б мДарница
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/bvs-16 ... BBkGT.html


Па 600 за квадрат.
Мммм. Смакота. Хто чекав дешевія щоб взяти? Цей час настав.
І з сусідами все ок. Ніяких там суддів та прокурорів.
І не дай бог конечно, але дорожать не буде. Налітай. Ціна досягнута.

І НАВІТЬ КІМНАТИ ПО 15 КВ.М. !!!!!!

Можна іпашить фасад і в хвіст в гриву.
Ліфт не зламається.

Вільнолюди. Все як Вам подобається - жодного натяку на невистні Вам "модні мопи". НАДА БРАТЬ

Тим більше повністю відповідає першим 5 ти критеріям по голосуванню. І зручна новація, і раціональне планування, і ЦІНА, і якість будівництва не те що зараз парять омно.
Все Як більшість любить.
Чи все таки ні?

давай гастінки ПА15 около метри!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:07

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:08

  Первый написав:flyman
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кста, якщо тепер заборона і.о., в чім тогда смисл новостроя?
комуналка буде як в совкошлаку ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:13

  vano80 написав:
  Первый написав:
И для примера хата той же площади но в опе мира, без метро, без садиков, школ, парковок, метро, но с перфораторами и качеством строительства "не тем как когда то строили"...


ЖК Варшавский, продажа видовой 2 ком., 58 кв.м. панорамные окна, сдан
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-va ... C2DJf.html


А к чему этот приступ? Это же хорошо, что у покупателя есть выбор.

Тому що п.Першому пригорає))) Верещить, як скажений. Відсутність "дорожаю" пригнічує його.
Він протестує, в неприродній формі. Збоченець)))))) :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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