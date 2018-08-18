Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Давайте голосовалку обновим. Вопрос: Куда делся Захар??? и варианты ответа устал и ушёл учитывая способности, был нанят коллекторами\ пострадал от рук титушек застройщика делает ремонт на Милославской 2 под сдачу уехал в Польшу открыл свое риелтерское агентство Получил должность в ГАСК или Минстець и т.д.
А внезапно происходящие удары судьбы не рассматривали? Например, инсульт, авария, встреча с Богом...
Па 600 за квадрат. Мммм. Смакота. Хто чекав дешевія щоб взяти? Цей час настав. І з сусідами все ок. Ніяких там суддів та прокурорів. І не дай бог конечно, але дорожать не буде. Налітай. Ціна досягнута.
І НАВІТЬ КІМНАТИ ПО 15 КВ.М. !!!!!!
Можна іпашить фасад і в хвіст в гриву. Ліфт не зламається.
Вільнолюди. Все як Вам подобається - жодного натяку на невистні Вам "модні мопи". НАДА БРАТЬ
Тим більше повністю відповідає першим 5 ти критеріям по голосуванню. І зручна новація, і раціональне планування, і ЦІНА, і якість будівництва не те що зараз парять омно. Все Як більшість любить. Чи все таки ні?
И для примера хата той же площади но в опе мира, без метро, без садиков, школ, парковок, метро, но с перфораторами и качеством строительства "не тем как когда то строили"...
flyman написав:так шо уже взриваццо не буде газ, совсэм-совсем?
Будет, плиты ж газовые не запретили, да и только в новых домах, а в старых будет использоваться как и ранее. Хотя даже если газовики удивляются простой диэлектрической вставке между шлангом из нержавейки и газовой плитой с электроподжигом, и признаются, что ставят их единицы. А уж о качественных многослойных шлангах за сотни гривен, даже не заикаются. Обычные резиновые нужно регулярно менять, но то из области фантастики... Поэтому взрывы будут и дальше. А с учетом почти 90% вероятности, что в подьезде хоть один какой-нибудь из д...в-вольнолюдь, обязательно снес несущую стенку или вырезал проемчик, складывающиеся подьезды у нас впереди.
так вчом "перемога" от запрєта?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Па 600 за квадрат. Мммм. Смакота. Хто чекав дешевія щоб взяти? Цей час настав. І з сусідами все ок. Ніяких там суддів та прокурорів. І не дай бог конечно, але дорожать не буде. Налітай. Ціна досягнута.
І НАВІТЬ КІМНАТИ ПО 15 КВ.М. !!!!!!
Можна іпашить фасад і в хвіст в гриву. Ліфт не зламається.
Вільнолюди. Все як Вам подобається - жодного натяку на невистні Вам "модні мопи". НАДА БРАТЬ
Тим більше повністю відповідає першим 5 ти критеріям по голосуванню. І зручна новація, і раціональне планування, і ЦІНА, і якість будівництва не те що зараз парять омно. Все Як більшість любить. Чи все таки ні?
давай гастінки ПА15 около метри!!!!
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
кста, якщо тепер заборона і.о., в чім тогда смисл новостроя? комуналка буде як в совкошлаку ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.