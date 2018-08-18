Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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КГГА рекомендовала полностью переработать проект застройки Осокорков в Киеве
Градостроительный совет при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА выразил множество замечаний по проекту застройки жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе Киева. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Вечерний Киев".
Проект застройки жилыми и социальными объектами 1,2,2-А микрорайона жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе (заказчик - "Контактбудсервис", генпроектировщикк "Новые строительные материалы") признан неудовлетворительным. Это именно то место с тремя озерами - Небреж, Тягле и Мартиша, где активисты пытаются создать "Экопарк Осокорки".
По проекту здесь должны построить 40 многоэтажек панельного типа, прогулочно-парковую зону вокруг озера, три школы. По расчетам затсройщика в одно- и двухкомнатных квартирах смогут проживать 24 000 человек, что было сразу подвергнуто сомнению специалистами, которые говорили почти о 50 000 населения. При этом не предлагается дорожно-транспортная схема и современная социально-бытовая инфраструктура.
КГГА рекомендовала полностью переработать проект застройки Осокорков в Киеве
Градостроительный совет при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА выразил множество замечаний по проекту застройки жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе Киева. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Вечерний Киев".
Проект застройки жилыми и социальными объектами 1,2,2-А микрорайона жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе (заказчик - "Контактбудсервис", генпроектировщикк "Новые строительные материалы") признан неудовлетворительным. Это именно то место с тремя озерами - Небреж, Тягле и Мартиша, где активисты пытаются создать "Экопарк Осокорки".
По проекту здесь должны построить 40 многоэтажек панельного типа, прогулочно-парковую зону вокруг озера, три школы. По расчетам затсройщика в одно- и двухкомнатных квартирах смогут проживать 24 000 человек, что было сразу подвергнуто сомнению специалистами, которые говорили почти о 50 000 населения. При этом не предлагается дорожно-транспортная схема и современная социально-бытовая инфраструктура.
Как миниму в том что новые дома уже будут безопаснее для жителей.
а що, сучасні котли не безопасніше хрущовських "колонок"? що з ними не так, де зрада?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman, они-то безопасные, но в руках наших людей - как граната. Мы в этом году организовывали заказ на коллективное обслуживание котлов. Оказывается, большая половина жильцов ни в зуб ногой, что газовые котлы требуют ежегодного обслуживания. Я уж не говорю о том, что, оказывается, некоторые думали - подачу тепла можно регулировать увеличением давления в котле до 2-3 бар Ну, и во многих квартирах установлен газовый сигнализатор?
Natt написав:flyman, они-то безопасные, но в руках наших людей - как граната. Мы в этом году организовывали заказ на коллективное обслуживание котлов. Оказывается, большая половина жильцов ни в зуб ногой, что газовые котлы требуют ежегодного обслуживания. Я уж не говорю о том, что, оказывается, некоторые думали - подачу тепла можно регулировать увеличением давления в котле до 2-3 бар Ну, и во многих квартирах установлен газовый сигнализатор?
внас в ОСББ цього року була об"ява і ходили з робили профілактику ... не знаю чи всі це зробили, ало висіла грізна об"ява, хто не пройде, тому буде потім ОЙ від БучаІрпіньГазу, чи як його там.
З.І. Я бачу, що тепер ще й ти записалася до когорти, яка зневірилися у "вільнолюдях". Що тільки сапогом і батогом можна зробити їх цивілізованими.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Natt написав:В случае отопления от котельной ставится квартирный счетчик тепла и регуляция температуры происходит с помощью краника на батарее (самый элементарный вариант). Минус - включить когда хочется не получится. Нужно ждать, пока не запустят котельную. МОПы сейчас в моих ипенях все неотапливаемые, что лично мне нравится. Так что платишь только за потребленное тобой тепло.
...ще один мінус - поки не заселяться всі сусіди - будете опалювати і їхні квартири через свої стіни....))
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