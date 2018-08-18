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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30663067306830693070>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:50

КГГА рекомендовала полностью переработать проект застройки Осокорков в Киеве

Градостроительный совет при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА
выразил множество замечаний по проекту застройки жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Вечерний Киев".

Проект застройки жилыми и социальными объектами 1,2,2-А микрорайона жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе (заказчик - "Контактбудсервис", генпроектировщикк "Новые строительные материалы") признан неудовлетворительным. Это именно то место с тремя озерами - Небреж, Тягле и Мартиша, где активисты пытаются создать "Экопарк Осокорки".

По проекту здесь должны построить 40 многоэтажек панельного типа, прогулочно-парковую зону вокруг озера, три школы. По расчетам затсройщика в одно- и двухкомнатных квартирах смогут проживать 24 000 человек, что было сразу подвергнуто сомнению специалистами, которые говорили почти о 50 000 населения. При этом не предлагается дорожно-транспортная схема и современная социально-бытовая инфраструктура.

https://censor.net.ua/news/3103523/kgga ... ov_v_kieve
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:52

  flyman написав:так вчом "перемога" от запрєта?

Как миниму в том что новые дома уже будут безопаснее для жителей.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:56

  zzzzzz написав:
КГГА рекомендовала полностью переработать проект застройки Осокорков в Киеве

Градостроительный совет при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА
выразил множество замечаний по проекту застройки жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Вечерний Киев".

Проект застройки жилыми и социальными объектами 1,2,2-А микрорайона жилого массива Осокорки Центральные в Дарницком районе (заказчик - "Контактбудсервис", генпроектировщикк "Новые строительные материалы") признан неудовлетворительным. Это именно то место с тремя озерами - Небреж, Тягле и Мартиша, где активисты пытаются создать "Экопарк Осокорки".

По проекту здесь должны построить 40 многоэтажек панельного типа, прогулочно-парковую зону вокруг озера, три школы. По расчетам затсройщика в одно- и двухкомнатных квартирах смогут проживать 24 000 человек, что было сразу подвергнуто сомнению специалистами, которые говорили почти о 50 000 населения. При этом не предлагается дорожно-транспортная схема и современная социально-бытовая инфраструктура.

https://censor.net.ua/news/3103523/kgga ... ov_v_kieve


40 домов по 250 квартир. Всего 10000 тыщ. Авто будут, ну пусть у трети. Мост один, уже сейчас перегружен. Метро забито. Нет, не нужен там экопарк.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:03

В Львове впервые снесут незаконную 7 этажку , фига себе .... :mrgreen:

http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_taky_z ... 4jQo6Ti95A

За даними сайту про новобудови ЛУН, на Личаківській, 259 у Львові будувався семиповерховий будинок на 42 квартири економ-класу, а зараз будівництво заморожене.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:05

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:так вчом "перемога" от запрєта?

Как миниму в том что новые дома уже будут безопаснее для жителей.

а що, сучасні котли не безопасніше хрущовських "колонок"?
що з ними не так, де зрада?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:08

flyman, они-то безопасные, но в руках наших людей - как граната. Мы в этом году организовывали заказ на коллективное обслуживание котлов. Оказывается, большая половина жильцов ни в зуб ногой, что газовые котлы требуют ежегодного обслуживания. Я уж не говорю о том, что, оказывается, некоторые думали - подачу тепла можно регулировать увеличением давления в котле до 2-3 бар :shock:
Ну, и во многих квартирах установлен газовый сигнализатор?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:13

  Natt написав:flyman, они-то безопасные, но в руках наших людей - как граната. Мы в этом году организовывали заказ на коллективное обслуживание котлов. Оказывается, большая половина жильцов ни в зуб ногой, что газовые котлы требуют ежегодного обслуживания. Я уж не говорю о том, что, оказывается, некоторые думали - подачу тепла можно регулировать увеличением давления в котле до 2-3 бар :shock:
Ну, и во многих квартирах установлен газовый сигнализатор?

внас в ОСББ цього року була об"ява і ходили з робили профілактику ... не знаю чи всі це зробили, ало висіла грізна об"ява, хто не пройде, тому буде потім ОЙ від БучаІрпіньГазу, чи як його там.

З.І.
Я бачу, що тепер ще й ти записалася до когорти, яка зневірилися у "вільнолюдях".
Що тільки сапогом і батогом можна зробити їх цивілізованими.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:20

Что-то не припомню, чтоб мы пили на брудершафт и переходили на ты.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:Что-то не припомню, чтоб мы пили на брудершафт и переходили на ты.

Вам цоколь предлагали и совместное проживание , а вы вот так ...
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:37

... буває, що меценатство триває декілька років!

  Natt написав:В случае отопления от котельной ставится квартирный счетчик тепла и регуляция температуры происходит с помощью краника на батарее (самый элементарный вариант). Минус - включить когда хочется не получится. Нужно ждать, пока не запустят котельную. МОПы сейчас в моих ипенях все неотапливаемые, что лично мне нравится. Так что платишь только за потребленное тобой тепло.

...ще один мінус - поки не заселяться всі сусіди - будете опалювати і їхні квартири через свої стіни....))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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