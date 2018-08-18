Ну да, хотів врятувати розбите серце, без претензій на придане і наміру ділити чужі маєтки.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:40
Ну да, хотів врятувати розбите серце, без претензій на придане і наміру ділити чужі маєтки.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 гру, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:40
Я периодически пересматриваю фотографии и убеждаю себя, что жесткий лофт сейчас на пике популярности и жить в нем, значит, быть в тренде. Вот только диванчик смущает - все-таки лофт и винтаж не очень сильно гармонируют. Ну ничего, возьму Флая в руки, а силу воли в кулак, и заставлю заменить мебелЯ и кабелЯ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:41
О_о
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:45
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:52
Я тримати вмію, але боюся, що буде часто випадати...
А проводку теж бачили, _Микола_ розкритикував...
От мишка і клава не випадають
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:54
Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:54
flyman, ниче, будет заодно и физкультура - нагнулся-поднял...
С меня дизайн и технадзор, с Вас грубая мужская сила (в части побелить-покрасить еслишо).
Потом будете на ветке выкладывать фотки До и После.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:58
Мало того, сейчас по новым ДБН сдавать многоквартирные дома без квартирных счетчиков тепла уже нельзя.
Краник, это самый примитивный вариант, удобнее и практичнее поставить термоголовки, некоторые застройщики даже их выдают при покупке квартир.
Электрокотлы, это полная автономность и возможность экономить на ночном тарифе, ну и если дом полностью не подключен к централизованному отоплению, и проект электроотопления утвержден и согласован с РЭС, то с 1 октября по 30 апреля действует льготный тариф на 3000 кВт*ч/мес по 0,9 грн.
Мощность подведенная к дому это уже другой вопрос, и в принципе это сопоставимые деньги для застройщиков, что подключать дом и выполнять технические условия для подключения теплосети, что выполнить техусловия по увеличеннию электрической мощности на дом (трансфрматор + котлы).
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 21 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:02
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08
Natt
Так семьи у Флая нет, пока. Булки может расслаблять бесконечно.
Ну и в свое удовольствие делеает ремонт цоколя.
ЗЫ. Вопрос не по теме, форумчане, посоветуйте качественную исскуственную елку 2,7-2,80 высотой.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 21 гру, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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