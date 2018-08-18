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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3067306830693070>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:40

  PrimusInterPares написав:
  Natt написав:Что-то не припомню, чтоб мы пили на брудершафт и переходили на ты.

Вам цоколь предлагали и совместное проживание , а вы вот так ...

Ну да, хотів врятувати розбите серце, без претензій на придане і наміру ділити чужі маєтки.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 гру, 2018 15:40, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:40

  PrimusInterPares написав:
  Natt написав:Что-то не припомню, чтоб мы пили на брудершафт и переходили на ты.

Вам цоколь предлагали и совместное проживание , а вы вот так ...

Я периодически пересматриваю фотографии и убеждаю себя, что жесткий лофт сейчас на пике популярности и жить в нем, значит, быть в тренде. Вот только диванчик смущает - все-таки лофт и винтаж не очень сильно гармонируют. Ну ничего, возьму Флая в руки, а силу воли в кулак, и заставлю заменить мебелЯ и кабелЯ.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:41

  Natt написав:
  PrimusInterPares написав:
  Natt написав:Что-то не припомню, чтоб мы пили на брудершафт и переходили на ты.

Вам цоколь предлагали и совместное проживание , а вы вот так ...

Я периодически пересматриваю фотографии и убеждаю себя, что жесткий лофт сейчас на пике популярности и жить в нем, значит, быть в тренде. Вот только диванчик смущает - все-таки лофт и винтаж не очень сильно гармонируют. Ну ничего, возьму Флая в руки, а силу воли в кулак, и заставлю заменить мебелЯ и кабелЯ.

О_о
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:45

  flyman написав:О_О

Ну а че, Андрюша, Вы такой настойчивый, вдруг сердце дрогнет, оно ж не железное...
И мне до следующего ремонта еще минимум год, а у Вас вон непаханное поле для деятельности. А у меня руки чешутся несколько идей воплотить в жизнь... Валик в руках держать умеете?
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:52

  Natt написав:
  flyman написав:О_О

Ну а че, Андрюша, Вы такой настойчивый, вдруг сердце дрогнет, оно ж не железное...
И мне до следующего ремонта еще минимум год, а у Вас вон непаханное поле для деятельности. А у меня руки чешутся несколько идей воплотить в жизнь... Валик в руках держать умеете?

Я тримати вмію, але боюся, що буде часто випадати...
А проводку теж бачили, _Микола_ розкритикував...
От мишка і клава не випадають :D
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:54

  flyman написав:
  Natt написав:
  PrimusInterPares написав:Вам цоколь предлагали и совместное проживание , а вы вот так ...

Я периодически пересматриваю фотографии и убеждаю себя, что жесткий лофт сейчас на пике популярности и жить в нем, значит, быть в тренде. Вот только диванчик смущает - все-таки лофт и винтаж не очень сильно гармонируют. Ну ничего, возьму Флая в руки, а силу воли в кулак, и заставлю заменить мебелЯ и кабелЯ.

О_о

Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:54

flyman, ниче, будет заодно и физкультура - нагнулся-поднял...
С меня дизайн и технадзор, с Вас грубая мужская сила (в части побелить-покрасить еслишо).
Потом будете на ветке выкладывать фотки До и После.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:58

  Natt написав:В случае отопления от котельной ставится квартирный счетчик тепла и регуляция температуры происходит с помощью краника на батарее (самый элементарный вариант). Минус - включить когда хочется не получится. Нужно ждать, пока не запустят котельную. МОПы сейчас в моих ипенях все неотапливаемые, что лично мне нравится. Так что платишь только за потребленное тобой тепло.

Мало того, сейчас по новым ДБН сдавать многоквартирные дома без квартирных счетчиков тепла уже нельзя.
Краник, это самый примитивный вариант, удобнее и практичнее поставить термоголовки, некоторые застройщики даже их выдают при покупке квартир.
  Natt написав:А электрокотлы чем плохи? То же индивидуальное отопление, только не газовое. Вопрос только по мощности - не уверена, что наши сети рассчитаны на такую нагрузку. Но я не дока в этом вопросе, может, Мыкола выскажется или еще кто-то из тех, кто шарит.

Электрокотлы, это полная автономность и возможность экономить на ночном тарифе, ну и если дом полностью не подключен к централизованному отоплению, и проект электроотопления утвержден и согласован с РЭС, то с 1 октября по 30 апреля действует льготный тариф на 3000 кВт*ч/мес по 0,9 грн.
http://www.nerc.gov.ua/?id=15013

Мощность подведенная к дому это уже другой вопрос, и в принципе это сопоставимые деньги для застройщиков, что подключать дом и выполнять технические условия для подключения теплосети, что выполнить техусловия по увеличеннию электрической мощности на дом (трансфрматор + котлы).
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 21 гру, 2018 16:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:02

  airmax78 написав:Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.

Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:08

Natt
Так семьи у Флая нет, пока. Булки может расслаблять бесконечно. ;)
Ну и в свое удовольствие делеает ремонт цоколя.

ЗЫ. Вопрос не по теме, форумчане, посоветуйте качественную исскуственную елку 2,7-2,80 высотой.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 21 гру, 2018 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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