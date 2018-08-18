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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:09
Natt написав: airmax78 написав:
Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.
Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:15
Natt написав: airmax78 написав:
Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.
Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.
Капец. Мы еще не женаты, а вы меня уже начали пилить. Нет Флай, не знаю как у вас, а у меня с Натт счастливой семейной жизни не получится. Натт не готова на жертвы во имя любви.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:29
airmax78 написав: Natt написав: airmax78 написав:
Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.
Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.
Капец. Мы еще не женаты, а вы меня уже начали пилить. Нет Флай, не знаю как у вас, а у меня с Натт счастливой семейной жизни не получится. Натт не готова на жертвы во имя любви.
Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит...
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:41
_Mykola_ написав:
Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит...
неженатый он - во грехе живет)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:44
kingkongovets написав: _Mykola_ написав:
Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит...
неженатый он - во грехе живет)
Если говорить о категориях "во грехе" - то речь не о браке, а о венчании.
А если о браке - то если живет и более 2 лет, то это гражданский брак, который в принципе имеет такой же вес как и "обычный"
Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі
{Назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-V від 22.12.2006}
1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:49
Natt написав:flyman
, ниче, будет заодно и физкультура - нагнулся-поднял...
С меня дизайн и технадзор, с Вас грубая мужская сила (в части побелить-покрасить еслишо).
Потом будете на ветке выкладывать фотки До и После.
Так ви ж свого попереднього мужчину не напрягали.
Чому я маю тепер страдати?
Невже Ви Первого начиталися: "життя це біль".
П.С.
Ладно, доробляєм лофт і здаєм в оренду.
Правда останній потенційний квартирант був місяць тому.
Зараз тиша, мабуть всі виїхали до Польщі, а хто не виїхав - пакує чемадани в Германію.
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 21 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:52
kingkongovets написав: _Mykola_ написав:
Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит...
неженатый он - во грехе живет)
в когось скрепи тріщать,
що орендарі з"їхали, а тут не сезон
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:53
Faceless написав:
если о браке - то если живет и более 2 лет, то это гражданский брак, который в принципе имеет такой же вес как и "обычный"
Не смішіть публіку, Фейслес!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:55
такому патологическому жлобу никто не даст
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:55
Frant написав:
Не смішіть публіку, Фейслес!
Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз.
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_Mykola_
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