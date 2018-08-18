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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 306830693070307130723073>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:09

  Natt написав:
  airmax78 написав:Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.

Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.

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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:15

  Natt написав:
  airmax78 написав:Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.

Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.

Капец. Мы еще не женаты, а вы меня уже начали пилить. Нет Флай, не знаю как у вас, а у меня с Натт счастливой семейной жизни не получится. Натт не готова на жертвы во имя любви.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:29

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Флай, теряйтесь. Натт ничему не научилась. Нельзя мужчину напрягать. Мужчина создан для отдыха, а не для валика и реализации смелых идей Натт.

Ну в своем можно и отдохнуть. После ремонта. А пока семья живет в аренде, рано булки расслаблять, как говорится, ..., Альбина.

Капец. Мы еще не женаты, а вы меня уже начали пилить. Нет Флай, не знаю как у вас, а у меня с Натт счастливой семейной жизни не получится. Натт не готова на жертвы во имя любви.

Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит... ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

_Mykola_ написав:Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит... ;)


неженатый он - во грехе живет)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:44

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит... ;)


неженатый он - во грехе живет)

Если говорить о категориях "во грехе" - то речь не о браке, а о венчании.
А если о браке - то если живет и более 2 лет, то это гражданский брак, который в принципе имеет такой же вес как и "обычный" :)

Стаття 74. Право на майно жінки та чоловіка, які проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі

{Назва статті 74 із змінами, внесеними згідно із Законом № 524-V від 22.12.2006}

1. Якщо жінка та чоловік проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:49

  Natt написав:flyman, ниче, будет заодно и физкультура - нагнулся-поднял...
С меня дизайн и технадзор, с Вас грубая мужская сила (в части побелить-покрасить еслишо).
Потом будете на ветке выкладывать фотки До и После.

Так ви ж свого попереднього мужчину не напрягали.
Чому я маю тепер страдати?
Невже Ви Первого начиталися: "життя це біль".

П.С.
Ладно, доробляєм лофт і здаєм в оренду.
Правда останній потенційний квартирант був місяць тому.
Зараз тиша, мабуть всі виїхали до Польщі, а хто не виїхав - пакує чемадани в Германію.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 гру, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:52

  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит... ;)


неженатый он - во грехе живет)

в когось скрепи тріщать,
що орендарі з"їхали, а тут не сезон :twisted:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:53

  Faceless написав:если о браке - то если живет и более 2 лет, то это гражданский брак, который в принципе имеет такой же вес как и "обычный"

Не смішіть публіку, Фейслес!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:55

такому патологическому жлобу никто не даст
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:55

  Frant написав:Не смішіть публіку, Фейслес!

Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз. ;)
_Mykola_
 
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