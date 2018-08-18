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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:57
_Mykola_ написав: Frant написав:
Не смішіть публіку, Фейслес!
Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз.
а хозяйство, це як, з коровою і поросям?
Востаннє редагувалось flyman
в П'ят 21 гру, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:57
flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59
Natt написав:flyman
, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.
я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59
flyman написав: _Mykola_ написав: Frant написав:
Не смішіть публіку, Фейслес!
Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз.
а хозяйство, це як, з коровою і поросям?
В вашем случае, да.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:00
_Mykola_ написав: flyman написав: _Mykola_ написав:
Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз.
а хозяйство, це як, з коровою і поросям?
В вашем случае, да.
Як казала у нас одна сотрудніца: "Лучше коза на балконі чим корова на кухні"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:00
flyman написав: Natt написав:flyman
, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.
я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.
На Вашей по ходу мы много не заработаем
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать"
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...
Востаннє редагувалось Natt
в П'ят 21 гру, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:01
Долярчик написав: Natt написав:
В случае отопления от котельной ставится квартирный счетчик тепла и регуляция температуры происходит с помощью краника на батарее (самый элементарный вариант). Минус - включить когда хочется не получится. Нужно ждать, пока не запустят котельную. МОПы сейчас в моих ипенях все неотапливаемые, что лично мне нравится. Так что платишь только за потребленное тобой тепло.
...ще один мінус - поки не заселяться всі сусіди - будете опалювати і їхні квартири через свої стіни....))
...бачу,тут вже, як декілька сторінок тема змінилась
п. с.
... а що, тепер "по-сучасному" любофф/за ремонт?
п. с.
... і Флай, що ж ти так дожився до такого, що свій "валік" маєш сам тримати...... а не форумна(хоча б) кУбіта?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:01
_Mykola_ написав: Frant написав:
Не смішіть публіку, Фейслес!
Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз.
а на "два" - доводиться протилежне.
Якщо людина у шлюбі і купляє нерухомість - вона є спільною власністю сім,ї.Як що ж людина живе цивільним співжиттям - довести, що її співмешканець/співмешканка має право на 1/2 цієї нерухомості - вельми непросто
.
Якщо відсутні документи, то щось підтвердити/довести - проблема.
Немає навіть про що і з ким говорити)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:05
Natt написав: flyman написав: Natt написав:flyman
, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.
я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.
На Вашей по ходу мы много не заработаем
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать"
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...
шас в районі $80, якщо зробити ремон, думаю, буде сотка, не менше.
І так і сяк, дохідність більше чим в Приваті, Первий одобряє.
Але якщо для Вас сотка не гроші... То навіть не знаю що і сказати.
Я заощадливий.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:05
Frant
Запросто, достаточно свидетельских показаний, оплаченных счетов и прочих документальных фактов и свидетельских показаний. Особенно если речь идет о недвижимости, то игра стоит свеч.
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