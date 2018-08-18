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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 30693070307130723073>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:57

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Не смішіть публіку, Фейслес!

Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз. ;)

а хозяйство, це як, з коровою і поросям?
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 21 гру, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:57

flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59

  Natt написав:flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.

я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:59

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Не смішіть публіку, Фейслес!

Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз. ;)

а хозяйство, це як, з коровою і поросям?

В вашем случае, да. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:00

  _Mykola_ написав:
  flyman написав:
  _Mykola_ написав:Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз. ;)

а хозяйство, це як, з коровою і поросям?

В вашем случае, да. ;)

Як казала у нас одна сотрудніца: "Лучше коза на балконі чим корова на кухні"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:00

  flyman написав:
  Natt написав:flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.

я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.

На Вашей по ходу мы много не заработаем :mrgreen:
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" 8)
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...
Востаннє редагувалось Natt в П'ят 21 гру, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:01

  Долярчик написав:
  Natt написав:В случае отопления от котельной ставится квартирный счетчик тепла и регуляция температуры происходит с помощью краника на батарее (самый элементарный вариант). Минус - включить когда хочется не получится. Нужно ждать, пока не запустят котельную. МОПы сейчас в моих ипенях все неотапливаемые, что лично мне нравится. Так что платишь только за потребленное тобой тепло.

...ще один мінус - поки не заселяться всі сусіди - будете опалювати і їхні квартири через свої стіни....))

...бачу,тут вже, як декілька сторінок тема змінилась :mrgreen:

п. с.
... а що, тепер "по-сучасному" любофф/за ремонт? :mrgreen:

п. с.
... і Флай, що ж ти так дожився до такого, що свій "валік" маєш сам тримати...... а не форумна(хоча б) кУбіта? :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:01

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Не смішіть публіку, Фейслес!

Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз. ;)

а на "два" - доводиться протилежне.
Якщо людина у шлюбі і купляє нерухомість - вона є спільною власністю сім,ї.
Як що ж людина живе цивільним співжиттям - довести, що її співмешканець/співмешканка має право на 1/2 цієї нерухомості - вельми непросто.
Якщо відсутні документи, то щось підтвердити/довести - проблема.
Немає навіть про що і з ким говорити)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:05

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.

я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.

На Вашей по ходу мы много не заработаем :mrgreen:
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" 8)
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...

шас в районі $80, якщо зробити ремон, думаю, буде сотка, не менше.
І так і сяк, дохідність більше чим в Приваті, Первий одобряє.
Але якщо для Вас сотка не гроші... То навіть не знаю що і сказати.
Я заощадливий.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:05

Frant
Запросто, достаточно свидетельских показаний, оплаченных счетов и прочих документальных фактов и свидетельских показаний. Особенно если речь идет о недвижимости, то игра стоит свеч. ;)
_Mykola_
 
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