Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.
я не погрожував, це форумні тролі понавидумували. я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати. нічого особистого, бізнес і тільки.
На Вашей по ходу мы много не заработаем Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...
А можна начать із плитки на полу? Такої зелененької 89 грн за м2, польська!?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:я не погрожував, це форумні тролі понавидумували. я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати. нічого особистого, бізнес і тільки.
На Вашей по ходу мы много не заработаем Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...
Попали вы Флайман. Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.
flyman написав:я не погрожував, це форумні тролі понавидумували. я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати. нічого особистого, бізнес і тільки.
На Вашей по ходу мы много не заработаем Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...
Попали вы Флайман. Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.
Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
_Mykola_ написав:Frant Запросто, достаточно свидетельских показаний, оплаченных счетов и прочих документальных фактов и свидетельских показаний. Особенно если речь идет о недвижимости, то игра стоит свеч.
Ви уважно читаєте повідомлення? Зокрема, я ж написав:
Frant написав:Якщо відсутні документи, то щось підтвердити/довести - проблема
Розумна людина сама оплатить рахунки і заповнить документи
А свідчення, що хтось з кимось проживає - мало чого варті, тому що можна знайти й протилежні.
Звісно, є лохи, що й на рівному місці спотикаються. І втрачають там, де інші заробляють.
В будь якому випадку, спроби забрати собі 1/2 нерухомості після цивильного співжиття - набагато (на два порядки) складніші й дорожчі, ніж у законному шлюбі.
" Существует и такая возможность, что во время пребывания в гражданском браке совместное имущество было зарегистрировано как частная собственность одного из супругов, однако, согласно решению суда такое имущество подлежит разделу. Данная процедура раздела имущества супругов имеет ряд особенностей и сложностей, которые отличают ее от обычной процедуры деления имущества супругов, что проживали в официально зарегистрированном браке.
На практике вышеупомянутые процедуры имеют много сложностей и рисков, связанных с относительной редкостью обращений лицами в суд по данной категории дел и соответственно неоднозначной судебной практикой. Также одной из сложностей можно назвать значительный объем доказывания в данной категории дел.
Главным риском связанным с защитой имущественных прав женщины и мужчины, которые находились в гражданском браке является то, что к моменту вынесения решения суда, которое будет закреплять имущественные права истца, ответчик может самостоятельно распоряжаться имуществом, которое зарегистрировано на его имя. Бездействие в этот момент может привести к тому, что в момент вынесения решения суда объект спора уже не будет принадлежать ответчику"
Natt написав:_Mykola_, мне нравится, только это в 2,5 раза превышает озвученный Флаем бюджет на плитку. Боюсь, чтобы он опять на луковую диету не перешел.
Лукова дієта, це була в Швеції, але зараз вна Україні ціна лука в АТБ навіть вища, чим тоді була у Стокгольмі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.