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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3070307130723073>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:06

  Natt написав:
  flyman написав:
  Natt написав:flyman, а что это Вы в кусты мылитесь? Нет уж, грузовиком сбить угрожали, если не отвечу взаимностью? Было дело. А это свидетельствовало о серьезности Ваших намерений. Так что теперь всё - ремонт так ремонт. Там недалеко от Вас Новая Линия, не забудьте валик купить. А мышку с клавой я Ваши подержу для надежности.

я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.

На Вашей по ходу мы много не заработаем :mrgreen:
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" 8)
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...

А можна начать із плитки на полу? Такої зелененької 89 грн за м2, польська!?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07

  flyman написав:
  _Mykola_ написав:
  flyman написав:[quote="Франт, почитайте законы.
Фейслес - прав.
В юриспруденции совместное проживание и ведение хозяйства доказывается на раз. ;)

а хозяйство, це як, з коровою і поросям?

В вашем случае, да. ;)

Як казала у нас одна сотрудніца: "Лучше коза на балконі чим корова на кухні"[/quote]
=====

... і курка в ліжку :mrgreen: (можна читати, як курВка) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:07

  Natt написав:
  flyman написав:я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.

На Вашей по ходу мы много не заработаем :mrgreen:
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" 8)
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...

Попали вы Флайман. Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
_Mykola_ написав:Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...
Вы ж вроде женатый человек, и ребенок в детский сад ходит... ;)


неженатый он - во грехе живет)

в когось скрепи тріщать,
що орендарі з"їхали, а тут не сезон :twisted:


орендарі на місці, а ось від заздрощів в когось щось тріщить - то є)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:08

  flyman написав:А можна начать із плитки на полу? Такої зелененької 89 грн за м2, польська!?
Нет. Зеленая противоречит моему видению концепции Вашего ремонта. Ищите серую или под дерево. Найдете - сбросьте фотки в личку, согласуем.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  flyman написав:я не погрожував,
це форумні тролі понавидумували.
я от тільки подумав з точки зору мінімізації витрат: для чого двом одиноким людям жити окремо, якщо можна одну квартиру здавати.
нічого особистого, бізнес і тільки.

На Вашей по ходу мы много не заработаем :mrgreen:
Ну и моя территория как бы всё - терра инкогнита, ибо, как переводят москали наше выражение "нехай щастить" - "нехер шастать" 8)
Так что так себе бизнес-план. Без ремонта что для аренды, что для жизни не катит. Так что валик, валик - Ваше всё...

Попали вы Флайман. Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.

Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10

Шах і мат!

  _Mykola_ написав:Frant
Запросто, достаточно свидетельских показаний, оплаченных счетов и прочих документальных фактов и свидетельских показаний. Особенно если речь идет о недвижимости, то игра стоит свеч. ;)

Ви уважно читаєте повідомлення?
Зокрема, я ж написав:
  Frant написав:Якщо відсутні документи, то щось підтвердити/довести - проблема

Розумна людина сама оплатить рахунки і заповнить документи

А свідчення, що хтось з кимось проживає - мало чого варті, тому що можна знайти й протилежні.

Звісно, є лохи, що й на рівному місці спотикаються.
І втрачають там, де інші заробляють.

В будь якому випадку, спроби забрати собі 1/2 нерухомості після цивильного співжиття - набагато (на два порядки) складніші й дорожчі, ніж у законному шлюбі.

" Существует и такая возможность, что во время пребывания в гражданском браке совместное имущество было зарегистрировано как частная собственность одного из супругов, однако, согласно решению суда такое имущество подлежит разделу. Данная процедура раздела имущества супругов имеет ряд особенностей и сложностей, которые отличают ее от обычной процедуры деления имущества супругов, что проживали в официально зарегистрированном браке.

На практике вышеупомянутые процедуры имеют много сложностей и рисков, связанных с относительной редкостью обращений лицами в суд по данной категории дел и соответственно неоднозначной судебной практикой. Также одной из сложностей можно назвать значительный объем доказывания в данной категории дел.

Главным риском связанным с защитой имущественных прав женщины и мужчины, которые находились в гражданском браке является то, что к моменту вынесения решения суда, которое будет закреплять имущественные права истца, ответчик может самостоятельно распоряжаться имуществом, которое зарегистрировано на его имя. Бездействие в этот момент может привести к тому, что в момент вынесения решения суда объект спора уже не будет принадлежать ответчику"

https://www.baf.kiev.ua/sovety/87-razde ... skom-brake
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:23

  Natt написав:
  flyman написав:А можна начать із плитки на полу? Такої зелененької 89 грн за м2, польська!?
Нет. Зеленая противоречит моему видению концепции Вашего ремонта. Ищите серую или под дерево. Найдете - сбросьте фотки в личку, согласуем.

Натт, Флай
http://www.intercerama.dp.ua/ru/production/264
и серенькая и под дерево, два в одном и отечественный производитель. ;)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:25

_Mykola_, мне нравится, только это в 2,5 раза превышает озвученный Флаем бюджет на плитку. Боюсь, чтобы он опять на луковую диету не перешел.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:28

  Natt написав:_Mykola_, мне нравится, только это в 2,5 раза превышает озвученный Флаем бюджет на плитку. Боюсь, чтобы он опять на луковую диету не перешел.

Лукова дієта, це була в Швеції, але зараз вна Україні ціна лука в АТБ навіть вища, чим тоді була у Стокгольмі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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