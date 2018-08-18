Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:10

_Mykola_ написав: Frant

Запросто, достаточно свидетельских показаний, оплаченных счетов и прочих документальных фактов и свидетельских показаний. Особенно если речь идет о недвижимости, то игра стоит свеч. Запросто, достаточно свидетельских показаний, оплаченных счетов и прочих документальных фактов и свидетельских показаний. Особенно если речь идет о недвижимости, то игра стоит свеч.

Frant написав: Якщо відсутні документи, то щось підтвердити/довести - проблема Якщо відсутні документи, то щось підтвердити/довести - проблема

На практике вышеупомянутые процедуры имеют много сложностей и рисков, связанных с относительной редкостью обращений лицами в суд по данной категории дел и соответственно неоднозначной судебной практикой. Также одной из сложностей можно назвать значительный объем доказывания в данной категории дел.



Главным риском связанным с защитой имущественных прав женщины и мужчины, которые находились в гражданском браке является то, что к моменту вынесения решения суда, которое будет закреплять имущественные права истца, ответчик может самостоятельно распоряжаться имуществом, которое зарегистрировано на его имя. Бездействие в этот момент может привести к тому, что в момент вынесения решения суда объект спора уже не будет принадлежать ответчику

Ви уважно читаєте повідомлення?Зокрема, я ж написав:Розумна людина сама оплатить рахунки і заповнить документиА свідчення, що хтось з кимось проживає - мало чого варті, тому що можна знайти й протилежні.Звісно, є лохи, що й на рівному місці спотикаються.І втрачають там, де інші заробляють." Существует и такая возможность, что во время пребывания в гражданском браке совместное имущество было зарегистрировано как частная собственность одного из супругов, однако, согласно решению суда такое имущество подлежит разделу. Данная процедура раздела имущества супругов имеет ряд особенностей и сложностей, которые отличают ее от обычной процедуры деления имущества супругов, что проживали в официально зарегистрированном браке.