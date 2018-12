Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:08

flyman написав: kingkongovets написав: _Mykola_ написав: Макс, Натт к Флаю подбивает клинья, а не к Вам...

неженатый он - во грехе живет)



неженатый он - во грехе живет) неженатый он - во грехе живет)

в когось скрепи тріщать,

в когось скрепи тріщать,
що орендарі з"їхали, а тут не сезон



орендарі на місці, а ось від заздрощів в когось щось тріщить - то є) орендарі на місці, а ось від заздрощів в когось щось тріщить - то є)

