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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3070307130723073

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:33

  flyman написав:
  Natt написав:_Mykola_, мне нравится, только это в 2,5 раза превышает озвученный Флаем бюджет на плитку. Боюсь, чтобы он опять на луковую диету не перешел.

Лукова дієта, це була в Швеції, але зараз вна Україні ціна лука в АТБ навіть вища, чим тоді була у Стокгольмі

Не транди, Флаймен!!! :mrgreen:
Зразу видно, що ти віртуальний мандрівник, і далі суниць в Польщі - ти не їздив!

Я був у Стокгольмі три тижні назад.
Все, в тому числі й продукти, в Швеції дорожче, ніж в Україні, в 5-10 разів.
Паляниця чорного хліба 2,5-4 євро, проїзд в метро 3,6 євро, готове м,ясо 15-30 євро/кг.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 21 гру, 2018 17:35, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:33

  flyman написав:
  airmax78 написав:Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.

Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?

Вы не задумывались о том, что рядом с одними женщинами мужчины становятся богатыми, рядом с другими - бедными, с одними дела идут в гору, а с другими мужчины деградируют.

Flyman, возможно, Natt - находка для Вас, которая станет Вашим двигателем к успеху, процветанию и музой. :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:42

flyman И сколько денег в месяц на лук и прочие плюхи уходило в Стокгольме? Не дешевле было б в Биллах разных покупать продукты с концом реализации дня через три за четверть цены, ну типа сырков каких и колбас не в вакууме? Алкоголь и сигареты в диету не входили?
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