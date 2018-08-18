Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:14

я два роки тому писав:

в Польщi дений рацioн на 10 злотих

в Швецii на 15 PLN (приблизно 33 крони).

В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.