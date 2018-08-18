Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:33
flyman написав: Natt написав: _Mykola_
, мне нравится, только это в 2,5 раза превышает озвученный Флаем бюджет на плитку. Боюсь, чтобы он опять на луковую диету не перешел.
Лукова дієта, це була в Швеції, але зараз вна Україні ціна лука в АТБ навіть вища, чим тоді була у Стокгольмі
Не транди, Флаймен!!!
Зразу видно, що ти віртуальний мандрівник, і далі суниць в Польщі - ти не їздив!
Я був у Стокгольмі три тижні назад.
Все, в тому числі й продукти, в Швеції дорожче, ніж в Україні, в 5-10 разів.
Паляниця чорного хліба 2,5-4 євро, проїзд в метро 3,6 євро, готове м,ясо 15-30 євро/кг.
Востаннє редагувалось
Frant
в П'ят 21 гру, 2018 17:35, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:33
flyman написав: airmax78 написав:
Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.
Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?
Вы не задумывались о том, что рядом с одними женщинами мужчины становятся богатыми, рядом с другими - бедными, с одними дела идут в гору, а с другими мужчины деградируют.
Flyman, возможно, Natt - находка для Вас, которая станет Вашим двигателем к успеху, процветанию и музой.
l66
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:42
flyman И сколько денег в месяц на лук и прочие плюхи уходило в Стокгольме? Не дешевле было б в Биллах разных покупать продукты с концом реализации дня через три за четверть цены, ну типа сырков каких и колбас не в вакууме? Алкоголь и сигареты в диету не входили?
барабашов
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:14
я два роки тому писав:
в Польщi дений рацioн на 10 злотих в Швецii на 15 PLN (приблизно 33 крони).
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:16
в Швецii з алкоголем бiда-бiда; не палю.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:19
В рамках пятничного оффтопища. Перфект мэтч (фиолетовая неоновая подсветка):
Кстати, вечером в Джэке визуально горит окон больше, чем в соседнем доме Позняков. Странно.
airmax78
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l66
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:45
Макс все ближе к Борисполю подбирается. Стратегический план у него такой.
Понаех вот так же к Жулянам бочком-бочком... и фьють - в Штаты
antey1969
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 18:56
последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)
ПчёлкаIRON
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:01
l66 написав: flyman написав: airmax78 написав:
Теперь либо позорно бежать с поля боя, либо нырять в проект Натт с валиком. Хотя, может именно такой требовательной и целеустремленной женщины и не хватало в вашей жизни.
Макс, чому "поле боя". А не "брокерська угода" з "опціоном на фьючерси"?
Вы не задумывались о том, что рядом с одними женщинами мужчины становятся богатыми, рядом с другими - бедными, с одними дела идут в гору, а с другими мужчины деградируют.
Flyman, возможно, Natt - находка для Вас, которая станет Вашим двигателем к успеху, процветанию и музой.
Ну вот пошла неприкрытая реклама
А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная
Живите своим умом!
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