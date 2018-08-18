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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:02
ПчёлкаIRON написав:
последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)
Новые акционеры Добробута совести не имеют. Зовсим.
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