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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3072307330743075>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1263
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
268
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
87
Раціональне планування та метраж
16%
197
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
237
Якість будівництва
16%
197
Всього голосів : 1263
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:02

  ПчёлкаIRON написав:последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)

Новые акционеры Добробута совести не имеют. Зовсим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:20

Традиционная всеми нелюбимая рубрика буиттокадаражать :mrgreen:

Промышленное производство возобновило падение, – Госстат
Промышленное производство в Украине в ноябре сократилось на 0,9%, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 1,4% после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе.
Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года также снизилось на 0,7%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство сократилось на 2,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.

При этом в январе-ноябре 2018 года, по сравнению аналогичным периодом 2017 года, индекс промышленной продукции вырос на 1,6%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,1%, перерабатывающей промышленности – на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 2%.

Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе.

Напомним, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.

Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство упало на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/12/195.pdf
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну опять пошло оха-оха как все плохо.
Интересно, на сколько %% наипнулось бы пром производство в Штатах, если бы Федрез ставочку учетную приподнял до 18% годовых?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:38

  ПчёлкаIRON написав:последние новости с киевских цен.
Лечение кишечной инфекции за 2 дня в добробуте огласили ценник 15000 грн. если дольше - надо будет донести еще 15000 на депозит*предоплату)

За 15000 можете нанять для лечения кишечной инфекции личного врача с медсестрой на пару, дался Вам тот Добробут
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:39

  airmax78 написав:Ну опять пошло оха-оха как все плохо.
Интересно, на сколько %% наипнулось бы пром производство в Штатах, если бы Федрез ставочку учетную приподнял до 18% годовых?


Сегодня опять американские индексы продолжают падение. От годовых максимумов уже -20%
Рост мировой экономики будет замедляться. В условиях падения роста экономики цены на ЖРС падают. Но в Киеве , цены в $ будут только рости :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:40

  zzzzzz написав:
Ну вот пошла неприкрытая реклама :mrgreen:
А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная :mrgreen:

Не просто в Макдональдсе, а еще и каждый со своим харчем должен будет прийти. Флай объездил пол-Европы, поднабрался арийских традиций
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:44

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Ну вот пошла неприкрытая реклама :mrgreen:
А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная :mrgreen:

Не просто в Макдональдсе, а еще и каждый со своим харчем должен будет прийти. Флай объездил пол-Европы, поднабрался арийских традиций

Предварительно перечислив на карту любую сумму подарка но не менее ХХХХХ грн :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 19:50

  zzzzzz написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:
Ну вот пошла неприкрытая реклама :mrgreen:
А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная :mrgreen:

Не просто в Макдональдсе, а еще и каждый со своим харчем должен будет прийти. Флай объездил пол-Европы, поднабрался арийских традиций

Предварительно перечислив на карту любую сумму подарка но не менее ХХХХХ грн :mrgreen:

Не корысти ради, а лишь волею пославшей меня супруги(С).
Да, кстати, и со своими стульями)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:02

  antey1969 написав:Не корысти ради, а лишь волею пославшей меня супруги(С).
Да, кстати, и со своими стульями)))


Не обязательно, можно и наши взять, не дорого, всего ХХХ грн :mrgreen:
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:30

Ну вот они - недостатки финансового форума :lol: Какой там романтИк, только сухие цифры :mrgreen:

Замуж выдали, бабки посчитали, а что с недвигой-то делать будем? У Флая план окружения Киева кавалирками, а мне вот мои ипеня милее. Брачный контракт, мать его, и никак иначе (только в цоколе ремонт делить будем, или идеи уже ничего не стоят?).

P.S. Флай, а ссылку на плиточку сохраните, симпатичная.
Natt
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