Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Промышленное производство возобновило падение, – Госстат Промышленное производство в Украине в ноябре сократилось на 0,9%, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 1,4% после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.
С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года также снизилось на 0,7%.
Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство сократилось на 2,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.
При этом в январе-ноябре 2018 года, по сравнению аналогичным периодом 2017 года, индекс промышленной продукции вырос на 1,6%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,1%, перерабатывающей промышленности – на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 2%.
Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе.
Напомним, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.
Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство упало на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.
airmax78 написав:Ну опять пошло оха-оха как все плохо. Интересно, на сколько %% наипнулось бы пром производство в Штатах, если бы Федрез ставочку учетную приподнял до 18% годовых?
Сегодня опять американские индексы продолжают падение. От годовых максимумов уже -20% Рост мировой экономики будет замедляться. В условиях падения роста экономики цены на ЖРС падают. Но в Киеве , цены в $ будут только рости
zzzzzz написав: Ну вот пошла неприкрытая реклама А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная
Не просто в Макдональдсе, а еще и каждый со своим харчем должен будет прийти. Флай объездил пол-Европы, поднабрался арийских традиций
zzzzzz написав: Ну вот пошла неприкрытая реклама А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная
Не просто в Макдональдсе, а еще и каждый со своим харчем должен будет прийти. Флай объездил пол-Европы, поднабрался арийских традиций
Предварительно перечислив на карту любую сумму подарка но не менее ХХХХХ грн
zzzzzz написав: Ну вот пошла неприкрытая реклама А вообще я не против погулять на свадьбе, хотя свадьба наверно будет в условиях жесткой экономии в Макдональдсе строго в дневное время и естественно безалкагольная
Не просто в Макдональдсе, а еще и каждый со своим харчем должен будет прийти. Флай объездил пол-Европы, поднабрался арийских традиций
Предварительно перечислив на карту любую сумму подарка но не менее ХХХХХ грн
Не корысти ради, а лишь волею пославшей меня супруги(С). Да, кстати, и со своими стульями)))
Ну вот они - недостатки финансового форума Какой там романтИк, только сухие цифры
Замуж выдали, бабки посчитали, а что с недвигой-то делать будем? У Флая план окружения Киева кавалирками, а мне вот мои ипеня милее. Брачный контракт, мать его, и никак иначе (только в цоколе ремонт делить будем, или идеи уже ничего не стоят?).
P.S. Флай, а ссылку на плиточку сохраните, симпатичная.