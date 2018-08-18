Промышленное производство возобновило падение, – Госстат

Промышленное производство в Украине в ноябре сократилось на 0,9%, по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года, тогда как в октябре был зафиксирован рост на 1,4% после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.



С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре 2018 года к ноябрю 2017 года также снизилось на 0,7%.



Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу в ноябре этого года промышленное производство сократилось на 2,1%, а с учетом сезонного фактора – на 0,5%.



При этом в январе-ноябре 2018 года, по сравнению аналогичным периодом 2017 года, индекс промышленной продукции вырос на 1,6%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 2,1%, перерабатывающей промышленности – на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 2%.



Как сообщалось, по данным Госстата, промышленное производство в октябре 2018 года возобновило рост, увеличившись на 1,4% по сравнению с октябрем 2017 года, после двух месяцев снижения, составившего 1,3% в сентябре и 0,5% в августе.



Напомним, промпроизводство в Украине в 2017 году сократилось на 0,1% после роста на 2,4% в 2016 году.



Этому предшествовало четыре года спада: в 2015 году промпроизводство упало на 13%, в 2014 году – на 10,1%, в 2013 году – на 4,3%, в 2012 году – на 0,7%.